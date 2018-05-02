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TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2018 14:56 | Son Güncelleme

MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı: - "Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki müsabakada yaşananlar, futbol terörünün bir örneğidir. Ülkemizin iki güzide kulübü arasında bu tür olaylar gerçekleşirken Türkiye Futbol Federasyonu 'Şunu yaptık, bunu yaptık. Şu yatırımları gerçekleştirdik' diyecek ve bu olayların üzeri kapatılacak. Önlem alınması için illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor?"

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki müsabakada yaşananların, futbol terörünün bir örneği olduğunu belirterek, "Ülkemizin iki güzide kulübü arasında bu tür olaylar gerçekleşirken Türkiye Futbol Federasyonu 'Şunu yaptık, bunu yaptık. Şu yatırımları gerçekleştirdik' diyecek ve bu olayların üzeri kapatılacak. Önlem alınması için illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor?" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı. Bahçekapılı, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP'li Sancaklı, daha önceki bir konuşmasında "futbol terörüne" ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu anımsattı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada yaşananların, futbol terörünün bir örneği olduğunu belirten Sancaklı, "Ülkemizin iki güzide kulübü arasında bu tür olaylar gerçekleşirken Türkiye Futbol Federasyonu 'Şunu yaptık, bunu yaptık. Şu yatırımları gerçekleştirdik' diyecek ve bu olayların üzeri kapatılacak. Önlem alınması için illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Futbol seyircisi anarşist değildir. Herhangi bir olay olması halinde bu insanlara ateş mi edilecek? Federasyona önleminizi alın uyarısında bulunuyorum." diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da İzmir Belediyesi'nin kuruluşunun 150. yılı dolayısıyla söz aldı.

İzmir'in, Türkiye'nin güzide şehirlerinden biri olduğunu, ancak kentin merkezinin hükümetten gerekli desteği alamadığını öne sürdü.

İzmir'in, merkezi hükümetten yüzde 2 pay alabildiğini anlatan Balbay, "Biz İzmir'in hakkını istiyoruz. İzmir'in, ödediği vergilerin karşılığı olarak daha fazla hizmet alması gerektiğini düşünüyoruz. Son 12 yılda İzmir'e yapılan yatırımların toplamı 9,9 milyar lira. Bu rakam kentin hak ettiği payı alamadığının göstergesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e geldiğinde daha önce yapılan Adnan Menderes Havalimanı'nı kendisine mal ettiğini savunan ve İbrahim Tatlıses'in İzmir'den milletvekili aday adaylığını eleştiren Balbay, "İzmir'in tatlı seslere karnı tok. İzmir, hak ettiği şekilde yaşamak istiyor." diye konuştu.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da Kırklareli'ne yönelik yatırımları anlattı.

Kırklareli'nin yalnız geçen sene nüfusunun 7 katı kadar turisti ağırladığını belirten Minsolmaz, "Sağlıktan eğitime, turizimden ulaşıma kadar Kırklareli önemli yatırımlara ev sahipliği yapmıştır. Kırklareli, doğalgazın Türkiye'ye geldiği ildir. Şu an Kırklareli'nin tüm ilçelerinde doğalgaz kullanılmaktadır. Kentimiz işsizlik oranının en düşük olduğu illerden birisidir. 2018 yılında başlayacak hızlı tren hattı ile ulaşım ağı da güçlenecektir. Kırklareli küçük bir ildir ve büyük yatırımlar gerçekleşmiştir." değerlendirmesini yaptı.

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