TBMM Genel Kurulu toplandı

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki müsabakada yaşananların, futbol terörünün bir örneği olduğunu belirterek, "Ülkemizin iki güzide kulübü arasında bu tür olaylar gerçekleşirken Türkiye Futbol Federasyonu 'Şunu yaptık, bunu yaptık. Şu yatırımları gerçekleştirdik' diyecek ve bu olayların üzeri kapatılacak. Önlem alınması için illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor?" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı. Bahçekapılı, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP'li Sancaklı, daha önceki bir konuşmasında "futbol terörüne" ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu anımsattı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada yaşananların, futbol terörünün bir örneği olduğunu belirten Sancaklı, "Ülkemizin iki güzide kulübü arasında bu tür olaylar gerçekleşirken Türkiye Futbol Federasyonu 'Şunu yaptık, bunu yaptık. Şu yatırımları gerçekleştirdik' diyecek ve bu olayların üzeri kapatılacak. Önlem alınması için illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Futbol seyircisi anarşist değildir. Herhangi bir olay olması halinde bu insanlara ateş mi edilecek? Federasyona önleminizi alın uyarısında bulunuyorum." diye konuştu.