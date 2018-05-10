TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Ahmet Aydın Başkanlığında toplandı.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, gündem dışı konuşmasında, seçim bölgesi Sinop ve üniversitelerin sorunlarına değindi.

Türkiye'nin 24 Haziran'da seçime gideceğini, ülkenin ihtiyacı olan birlik ve beraberliğin bu seçimlerde de süreceğine inandığını belirten Karadeniz, "Benim şehrim ülkenin en mutlu ili seçildi. Kendi ilimde ocu bucu yok, ülke menfaatleri var. Sinop'un tüm ülkemize örnek olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Millet kavramını yaşayan herkesin kavga ortamını geride bırakmasını isteyen Karadeniz, "Misakımilli sınırları içinde, millet kavramını gerçekten hissetmiş bir ülkeyiz. Hiçbir siyasi parti ayırt etmeden ülke menfaatlerini düşünen tüm milletvekillerine sevgi ve saygılarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu da Hıdırellez Günü'ne ilişkin yaptığı konuşmada, büyük ve köklü milletlerin zenginliklerinin tarihin derinliklerine uzandığını bildirdi.

Hükümetin yurt genelindeki yatırımları ile Türkiye'nin kalkındığını aktaran Dedeoğlu, "Huzur ve istikrar ortamının devam etmesi için 24 Haziran tarihi çok önemlidir. Halkımızın bugüne kadar olduğu gibi AK Parti'ye teveccühünü devam ettireceğine inancım tamdır." ifadesini kullandı.