TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, "Emperyalist ve siyonist güçler yeniden tarihi kanla yazma hevesindeler." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Yaşar Tüzün başkanlığında toplandı. Tüzün, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, İsrail'in katliamında hayatını kaybeden Filistinli'lere Allah'tan rahmet diledi.

Ortadoğu'da akan kanı durduramamak ve yaşanan acıları dindirememenin herkesi derinden üzdüğünü dile getiren Dalkılıç, tarihin bu bölümünde böyle bir sahneye şahit olmaktan dolayı insanlık adına utandığını vurguladı.

Dalkılıç, "Emperyalist ve siyonist güçler yeniden tarihi kanla yazma hevesindeler. Yeniden tarihi kanla şekillendirme hevesindeler. Çünkü onların tarihlerinde, geçmişlerinde, bugünlerinde ve hedeflerinde ezilmişlerin malı, masumların kanı, mazlumların canı ve kirli sömürgeleri, işgalleri var. Hamdolsun bizim tarihimizde ne sömürge ne işgal ne de kan ile gözyaşı var." diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ise İsrail'in Filistinli'lere yönelik katliamına ilişkin yaptığı gündem dışı konuşmada, ABD'nin desteklediği Gazze'deki İsrail terörünün sürdüğünü söyledi.