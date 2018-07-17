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TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2018 15:48 | Son Güncelleme

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu: - "Milletin kendi kendini yönetme iradesini sindiremeyen güçler, 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 ve en son 15 Temmuz 2016'da şiddet, baskı ve korku yöntemleriyle kirli yüzlerini göstermişlerdir"

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, "Milletin kendi kendini yönetme iradesini sindiremeyen güçler, 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 ve en son 15 Temmuz 2016'da şiddet, baskı ve korku yöntemleriyle kirli yüzlerini göstermişlerdir." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Yıldırım, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddetle ilgili gündem dışı söz alan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, çocuk ve istismar kelimeleri ile kadın ve şiddet kelimelerinin asla yan yana gelmemesi gerektiğini bildirdi.

Bu kelimelerin son dönemlerde çok daha fazla yan yana gelmeye başladığına işaret eden Erdem, "Birinci sayfalarda, manşet haberlerde maalesef çocuklarımıza şiddet uygulanması, cinsel istismara uğramaları veya hunharca katledilmelerini hep birlikte gördük ve takip ediyoruz. İçimiz, yüreğimiz yanmaktadır. Aynı şekilde kadına şiddetin önüne geçilmesi için de acil olarak yeni bir eylem planının geliştirilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da AK Parti Hükümetleri döneminde yedi defa milli eğitim bakanının değiştiğini ve bu bakanlar döneminde 14 defa da eğitim sisteminin değiştirildiğini öne sürdü.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ise Türkiye'nin çok partili hayata geçtiği günden bu yana bir kısım şer güçlerin saldırılarıyla demokratik hayatta çeşitli kesintiler yaşamak durumunda kaldığını belirterek, "Milletin kendi kendini yönetme iradesini sindiremeyen güçler, 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 ve en son 15 Temmuz 2016'da şiddet, baskı ve korku yöntemleriyle kirli yüzlerini göstermişlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin darbelerden ekonomik, sosyal ve siyasi anlamda çok büyük olumsuzluklar yaşadığına işaret eden Gündoğdu, "Darbeciler, ülkeyi adeta zindana çevirdiler. Kendi sapkın ideolojileri dışında hiçbir fikre ve anlayışa tahammül edemediler. Milletimiz darbelerden dolayı çok ağır bedeller ödedi." ifadesini kullandı.

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