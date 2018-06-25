TBMM Genel Kurulu, yemin töreni için toplanacak

27. Dönem milletvekilleri arasında en yaşlı üye, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal. İkinci derecede en yaşlı üye, Başkanvekilliği görevini yerine getirecek. En genç altı milletvekili de geçici olarak katip üyelik yapacak.

Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, Geçici Başkanlık görevini yapacak.

Ant içme, her milletvekilinin Anayasadaki metni kürsüden yüksek sesle aynen okumasıyla gerçekleştirilecek. Milletvekilleri; seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içecek.

TBMM İçtüzüğünün "İlk toplantı, andiçme ve göreve başlama" başlıklı üçüncü maddesine göre, ilk birleşimde, öncelikle milletvekillerinin ant içme töreni yapılacak.

ALP ÖZDEN - TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin sonuçların açıklanmasını takip eden üçüncü günde saat 14.00'te çağrısız olarak toplanacak.

- Başkan seçimi ve süresi

İçtüzüğün 10. maddesine göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl olacak.

Siyasi parti grupları Başkanlık için aday gösteremeyecek.

TBMM Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclisin toplandığı günden itibaren beş gün içinde Başkanlık Divanına bildirilecek.

TBMM, seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanacak. Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olacak.

Başkan seçimi aday gösterme süresinin bitiminden itibaren beş gün içinde tamamlanacak.

- Parti gruplarının Başkanlık Divanında temsili

TBMM Başkanı, siyasi parti gruplarının parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarını ve bu oranlara göre her siyasi parti grubuna düşen Başkanlık Divanındaki görev yeri sayısını tespit edecek ve Danışma Kuruluna bildirecek.