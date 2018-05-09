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TBMM Genel Kurulunda, 4'ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören; aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümlerini yeni kurulacak üniversitelere

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 00:39 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda, 4'ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören; aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümlerini yeni kurulacak üniversitelere bağlayan kanun tasarısı kabul edilerek yasalaştı.


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