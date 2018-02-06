TBMM Genel Kurulunda 5 KHK kanunlaştı

TBMM Genel Kurulu’nda 5 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kabul edilerek kanunlaştı.
TBMM Genel Kurulda 675, 677, 679, 683 ve 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler kabul edilerek kanunlaştı.
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