HABER

TBMM Genel Kurulunda gündem dışı konuşmalarda siyasi parti grup başkanvekilleri Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olayları kınadı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 14:34 | Son Güncelleme

IHAAW142751-SIY/20-04-2018 - TBMM Genel Kurulunda gündem dışı konuşmalarda siyasi parti grup başkanvekilleri Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olayları kınadı. 20.04.2018 14:27:51 TSI NNNN

IHAAW142751-SIY/20-04-2018

- TBMM Genel Kurulunda gündem dışı konuşmalarda siyasi parti grup başkanvekilleri Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olayları kınadı.

20.04.2018 14:27:51 TSI
NNNN

CHP'nin adayı Meral Akşener mi? CHP'nin adayı Meral Akşener mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu mu?CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de bir isim daha cumhurbaşkanı adayı oldu

CHP'de bir isim daha cumhurbaşkanı adayı oldu

Başbakan'dan ABD'ye sert tepki

Başbakan'dan ABD'ye sert tepki

İnce ile Kılıçdaroğlu arasında 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi!

İnce ile Kılıçdaroğlu arasında 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi!

24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak?

24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak?

AK Partili Şentop, CHP'li ismin adaylığını duyunca canlı yayında kahkaha attı

AK Partili Şentop, CHP'li ismin adaylığını duyunca canlı yayında kahkaha attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.