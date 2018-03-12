TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, "Dünyada hiç bir milletinin milli marşının olmadığı şeklinde istiklal ve bağımsızlık mücadelesi sonrası değil, öncesinde yazılıp kabul edilmesiyle de kurucu, yön gösterici, ümit verici bir metin olarak İstiklal Marşımız eşsizdir. Milletimizin milli ve manevi değerlerini gelecek nesillere aktaran değerli şahsiyetlerden biri olan Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Savaşı’nın zor zamanlarında tüm millete ve siperler ümit aşılamıştır" dedi.

TBMM Genel Kurulunda İstiklal Marşı’nın kabul edilmesinin 97. yıl dönümü anıldı. TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabul edilmesinin 97. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen İstiklal Marşı, aziz milletimizin diriliş destanıdır. İstiklale giden zamanlarda maddi ve manevi, zorluklarla mücadele eden milletimizin ortak duygusunun ve inancının sembolüdür. Görev yapmakta onur duyduğum bu çatı altında defaten okunarak alkışlarla onaylanan ve aynı zamanda bir kanun metni olarak İstiklal Marşı’nda ortaya konana inanç ve güven bugünde ihtiyacımız olan atmosferi yansıttığı bir yol gösterici olmuştur. Dünyada hiç bir milletinin milli marşının olmadığı şeklinde istiklal ve bağımsızlık mücadelesi sonrası değil, öncesinde yazılıp kabul edilmesiyle de kurucu, yön gösterici, ümit verici bir metin olarak istiklal marşımız eşsizdir. Milletimizin milli ve manevi değerlerini gelecek nesillere aktaran değerli şahsiyetlerden biri olan Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Savaşı’nın zor zamanlarında tüm millete ve siperler ümit aşılamıştır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, milletin destanlık TBMM’de defalarca okunarak kabul edildiği tarih olduğunu hatırlatarak, "Türk milletinin ruh kökünü dile getiren İstiklal Marşımızı bir asırdır tıpkı o günkü gibi aynı şuurla okuyor ve dinliyoruz. İstiklal Marşımızın yazılış hikayesini ve yazıldığı dönemi hatırladığımızda, marşımızdaki mısraların niye bizi böylesine coşkun bir duyguya sevk ettiğini çok daha iyi anlıyoruz. Bu nedenle, İstiklal Marşımızın yazıldığı atmosferi hatırlamamız gerekir. İstiklal Savaşı’nın en yoğun yaşandığı günler, vatanımızın büyük bir kısmı emperyalist devletler tarafından işgal edilmiş, ordusu dağıtılmış, silahları elinden alınmış, ekonomisi çökertilmiş, uzun savaş yıllarında yorgun, harap ve bitap düşmüş bir ülke halindeydik. Emperyalistlerin gücünü arkasına alan Yunan kuvvetleri Ankara’ya yürümektedir. Polatlı’dan top sesleri duyulmaktadır. Meclisin Kayseri’ye nakli dahi düşünülmektedir. Düşman yüzlerce yıldır hür ve bağımsız yaşayan vatanımızın bağrını hançerlemektedir. Duyulan ıstırap sonsuz, millet kan ağlamaktadır. Bakışlar nerede bir ay yıldızlı al bayrak görse ürpermekte, her ağır renk Türk milletine bayrağını ve istiklalini hatırlatmaktadır" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay milletvekili Serkan Topal, İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 97’nci yılı kutlu olmasını dileyerek, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitleri, kahraman gazileri ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle andı. Topal, "Şair Mehmet Akif’in milletimize armağan ettiği İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünün üzerinden 97 yıl geçmiş. Vatan topraklarımızı emperyalistlerin paylaşmak istediği, milletimizin esaret altına alınmak istendiği, ülkemizin sözde haritalarla paylaşılmaya çalışıldığı bir dönemde İstiklal Marşımız milletimize ve ordumuza büyük bir güç ve moral olmuştur. İstiklal Marşını anlamak için o gün, hangi şartlarda yazıldığını anlamak gerek. İstiklal Marşımız vatan sevgisini hücrelerimize kadar hissettiğimiz, milli bilinci yükselten muazzam bir eserdir. İstiklal Marşımız, nesilden nesle aktarılan değerli bir mirastır. Bağımsızlığa, zafere olan inancımızın sembolüdür. İstiklal Marşımız, en donanımlı düşman ordularına karşı elinde süngüsü, yüreğinde imanı, aklında ise vatanı ve milletiyle başkaldıran ordumuza verilen cesaretin ve umudun adıdır" şeklinde konuştu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise Mehmet Akif Ersoy’un milletin sesi, İstiklal Marşının milletin ufku olduğunu belirterek, "Akif’in vurguları milli duygumuzun ifadesidir. Merhum Akif’e bu yüksek marşı yazdıran ilhamın kaynağını en net, berrak onun dizeleriyle anlayabiliriz. Diyor ki: ’İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür.’ ’Şehadet dini, gayret dini, ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır.’ İşte bu ruh millidir, yerlidir. Onun içindir ki, İstiklal Marşımızın başındaki ’Korkma’ tekdirinin başka çağrışımları vardır. Bunu en güzel Sayın Cumhurbaşkanımız izah ediyor. Hani diyor ya: ’Korkma ya Ebubekir, Allah bizimledir.’ Müjde ve cesaretlendirme, marşımıza derç edilen budur. Budur ki, bu aziz yaklaşım geldiğimiz parıltılı noktayı da sağlamıştır" diye konuştu.

Ordunun Afrin’e yürüdüğüne dikkat çeken Aydemir, "Bir ordu ki Çanakkale’den Erzurum’a şüheda ervahı orada; Nene Hatun’un duası, Alvarlı Efe’nin niyazı onların üstünde. Ak niyetli bir Başkomutanın izinde yüce milletimiz tarihin zirvesine yürüyor; Allah muini, Allah yardımcısı. 18 Mart’ın ruhuyla ak bir emel, ak bir yürüyüş. Bir mübarek Kızılelma’ya doğru mazlumların gözyaşını, mağdurların ahını dindirmek niyetiyle. Niyet mübarek, sefer mübarek. Allah yar ve yardımcıları olsun ve kutlu olsun" ifadelerini kullandı.