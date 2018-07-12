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TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanı seçiminde ilk tur oylama başladı. Seçimlerde AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2018 14:36 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanı seçiminde ilk tur oylama başladı. Seçimlerde AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam yarışacak.


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