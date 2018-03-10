TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Kavaklıoğlu:

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, "Avrupa'nın en büyük sıkıntısı oraya gelenlerin çoğunun Müslüman olması. Avrupa'yla çatışmamızın nedenlerinden bir tanesi bu. Bunun çaresi yok. Avrupa Müslüman olacak. Biz de orada etkili olacağız Allah'ın izniyle." dedi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir salonda düzenlenen "18. Dönem Siyaset Akademisi"nin ilk dersinde konuşan Kavaklıoğlu, 20 sene sonra Avrupa'da Müslüman nüfusunun Hristiyan nüfusunu geçeceğini söyledi.

Belçika'da en çok kullanılan isimlerin ilk üç sırasında Muhammed, Melih ve Ayşe'nin yer aldığını belirten Kavaklıoğlu, "Bunlar tedirgin oluyorlar, Müslüman olmaktan korkuyorlar. Bu trend bu şekilde devam ederse 20 sene sonra Avrupa'da Müslüman nüfusu Hristiyan nüfusunu geçecek." ifadelerini kullandı

Hem ABD'de hem Avrupa'da büyük sıkıntıların olduğunu anlatan Kavaklıoğlu, "Bir kere dünyanın serveti, zenginliği doğuya kayıyor. Batıdan doğuya doğru servet kayıyor. Çok olağanüstü bir dönem geçiriyor Avrupa. Avrupa nüfus olarak azalıyor gittikçe ve yaşlanıyor. Böyle olunca dışarıdan gelen adamlar iş buluyorlar, meslek ediniyorlar. Avrupa'nın en büyük sıkıntısı oraya gelenlerin çoğunun Müslüman olması. Avrupa'yla çatışmamızın nedenlerinden bir tanesi bu. Bunun çaresi yok. Avrupa Müslüman olacak. Biz de orada etkili olacağız Allah'ın izniyle." diye konuştu.