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"TBMM hak ve özgürlüklerin daha da arttırılmasına gayret edecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2018 18:01 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: - "TBMM yeni dönemde yapacağı çalışmalarla yürütmenin elini rahatlatacak yasal düzenlemelerin yanı sıra demokrasimizin daha da geliştirilmesi, hak ve özgürlüklerin daha da arttırılması yönünde gayret edecek" - "Meclisimiz hala çalışmaya devam ediyor. Önünde iki kanun teklifi var. Bildiğiniz gibi olağanüstü hal sona erdi. Olağanüstü hal sona erince gerek FETÖ'yle gerekse terörle mücadele konusunda bir boşluk oluşmaması için bazı düzenlemeler yapılıyor"

ERZİNCAN (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, "TBMM yeni dönemde yapacağı çalışmalarla yürütmenin elini rahatlatacak yasal düzenlemelerin yanı sıra demokrasimizin daha da geliştirilmesi, hak ve özgürlüklerin daha da arttırılması yönünde gayret edecek." dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, programları kapsamında geldiği Erzincan'da Vali Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti.

Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yıldırım, "Hayat devam ediyor. Yani iki ay önce başka bir konumdaydık bugün başka bir konumdayız. Konumumuz, sıfatımız ne olursa olsun ülkemiz için milletimiz için elimizden geldiğince tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Değişen sistemle oluşan yeni Mecliste başkan olarak görev yapmayı ben bir onur, bir şeref olarak görüyorum." diye konuştu.

- "Az münakaşa, çok müzakere yöntemini belirleyerek sürdüreceğiz"

Yıldırım, TBMM tatile girmeden iki kanun teklifini yasalaştırmayı planladıklarını bildirerek, şöyle devam etti:

"TBMM yeni dönemde yapacağı çalışmalarla yürütmenin elini rahatlatacak yasal düzenlemelerin yanı sıra demokrasimizin daha da geliştirilmesi, hak ve özgürlüklerin daha da arttırılması yönünde gayret edecek. Denge denetleme ve yasal faaliyetlerini uzlaşma kültürünü geliştirerek az münakaşa, çok müzakere yöntemini belirleyerek sürdüreceğiz. Meclisimiz hala çalışmaya devam ediyor. Önünde iki kanun teklifi var. Birincisi önümüzdeki hafta ele alınacak. Bildiğiniz gibi olağanüstü hal sona erdi. Olağanüstü hal sona erince gerek FETÖ'yle gerekse terörle mücadele konusunda bir boşluk oluşmaması için bazı düzenlemeler yapılıyor."

Bu düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Dolayısıyla o maddeler görüşülecek. İki teklif de bugün verildi. Burada da bedelli askerlikle ilgili bir düzenleme söz konusu. Aynı zamanda sağlık çalışanlarını ilgilendiren ve sporda şiddetin önlenmesine yönelik yine güvenlik boyutu olan düzenlemeler yer alıyor. İnşallah bunları da Meclis tatile girmeden önce önümüzdeki hafta yasalaştırma imkanımız olacak." ifadesini kullandı.

Yıldırım, daha sonra 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ve Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'u ziyaret ederek bir süre görüştü.

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