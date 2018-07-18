"TBMM hak ve özgürlüklerin daha da arttırılmasına gayret edecek"

ERZİNCAN (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, "TBMM yeni dönemde yapacağı çalışmalarla yürütmenin elini rahatlatacak yasal düzenlemelerin yanı sıra demokrasimizin daha da geliştirilmesi, hak ve özgürlüklerin daha da arttırılması yönünde gayret edecek." dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, programları kapsamında geldiği Erzincan'da Vali Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti.

Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yıldırım, "Hayat devam ediyor. Yani iki ay önce başka bir konumdaydık bugün başka bir konumdayız. Konumumuz, sıfatımız ne olursa olsun ülkemiz için milletimiz için elimizden geldiğince tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Değişen sistemle oluşan yeni Mecliste başkan olarak görev yapmayı ben bir onur, bir şeref olarak görüyorum." diye konuştu.

- "Az münakaşa, çok müzakere yöntemini belirleyerek sürdüreceğiz"

Yıldırım, TBMM tatile girmeden iki kanun teklifini yasalaştırmayı planladıklarını bildirerek, şöyle devam etti:

"TBMM yeni dönemde yapacağı çalışmalarla yürütmenin elini rahatlatacak yasal düzenlemelerin yanı sıra demokrasimizin daha da geliştirilmesi, hak ve özgürlüklerin daha da arttırılması yönünde gayret edecek. Denge denetleme ve yasal faaliyetlerini uzlaşma kültürünü geliştirerek az münakaşa, çok müzakere yöntemini belirleyerek sürdüreceğiz. Meclisimiz hala çalışmaya devam ediyor. Önünde iki kanun teklifi var. Birincisi önümüzdeki hafta ele alınacak. Bildiğiniz gibi olağanüstü hal sona erdi. Olağanüstü hal sona erince gerek FETÖ'yle gerekse terörle mücadele konusunda bir boşluk oluşmaması için bazı düzenlemeler yapılıyor."