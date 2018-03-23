HABER

TBMM heyeti, Lozan Türk Birliği’ni ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 17:45 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti, İsviçre’nin Lozan kentindeki Lozan Türk Birliği’ni ziyaret etti.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’ın da bulunduğu TBMM heyeti, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 138.

Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti, İsviçre’nin Lozan kentindeki Lozan Türk Birliği’ni ziyaret etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’ın da bulunduğu TBMM heyeti, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 138. Genel Kuruluna katılmak amacıyla yapılan İsviçre ziyaretleri esnasında, İsviçre’nin Lozan şehrindeki Lozan Türk Birliği’ni ziyaret etti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

'Yerli Dan Bilzerian' olarak anılan Taha Özer'e polis baskını

'Yerli Dan Bilzerian' olarak anılan Taha Özer'e polis baskını

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan: Onları Taksim'dek Gezi olaylarından tanırız

Erdoğan: Onları Taksim'dek Gezi olaylarından tanırız

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

AK Partili isim ihraç ediliyor!

AK Partili isim ihraç ediliyor!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye: İşgal diyemezsiniz!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye: İşgal diyemezsiniz!

AK Partili başkandan dikkat çeken görüntü

AK Partili başkandan dikkat çeken görüntü

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.