TBMM heyeti, Lozan Türk Birliği’ni ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti, İsviçre’nin Lozan kentindeki Lozan Türk Birliği’ni ziyaret etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’ın da bulunduğu TBMM heyeti, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 138. Genel Kuruluna katılmak amacıyla yapılan İsviçre ziyaretleri esnasında, İsviçre’nin Lozan şehrindeki Lozan Türk Birliği’ni ziyaret etti.
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