TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç:

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, "Bizim güneyimizde Kürdistan kurmak istemiyorlar, bizim güneyimizde küçük İsrail kurmak istiyorlar, bizim güneyimizde Türkiye'yi tehdit edecek üs kurmak istiyorlar." dedi.

Güvenç, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Kültür Park'ta düzenlenen "10. Tirşik Şöleni"nde yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesine ülke güvenliğinin sağlanması için gittiğini belirtti.

Türkiye'nin işgalci olmadığını vurgulayan Güvenç, "Ankara'nın, Kahramanmaraş'ın, Diyarbakır'ın güvenliği için, bu güzel ülkenin güvenliği için gitmek zorundaydık. Sizlerin dua ve desteğiyle hiç şüphe yokki başaracağız, başarmak zorundayız." dedi.

Güvenç, Türkiye'nin güneyinde, ülkeyi tehdit edecek üsler kurulmak istendiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bizim güneyimizde Kürdistan kurmak istemiyorlar, bizim güneyimizde küçük İsrail kurmak istiyorlar, bizim güneyimizde Türkiye'yi tehdit edecek üs kurmak istiyorlar. Yoksa bizim Kürtlerle bir derdimiz yok. Bu ülkede yaşayan Kürtlerin hepsi bizim kardeşimiz, bu devletin asli unsuru, vergisini veren, bayrağımıza saygı gösteren, teröre, şiddete prim vermeyen bütün insanlarımızı biz kucaklıyoruz."