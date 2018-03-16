TBMM İdare Amiri Gündoğdu, Azerbaycanlı çocuklarla bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, "Millet olarak bizi zorlamaya, sıkıştırmaya çalışıyorlar. Vekaleti veren güçleri tanıyoruz; emperyalistleri, siyonistleri çok iyi tanıyoruz ama artık millet olarak çok daha güçlüyüz" dedi.

TBMM İdari Amiri Gündoğdu, "Türkiye ve Azerbaycan Şehit Çocukları Kucaklaşıyor" projesi kapsamında Azerbaycan’dan gelen şehit çocuklarıyla bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı ve Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Genel Başkanı Şükrü Özek ile Azerbaycan Kadınları Kültür Derneği yetkilileri de katıldı. Gündoğdu, dünyada uluslararası güçlerin sömürmeyi esas aldığını belirterek, "Azerbaycan’da bu vekalet Ermenistan’a verilerek kardeşlerimize Hocalı’da katliam yapıldı. Türkiye’de 15 Temmuz gecesi Meclis bombalandı, vekalet FETÖ’ye verildi. Afrin’de ise vekaleti PKK üstlendi. Millet olarak bizi zorlamaya, sıkıştırmaya çalışıyorlar. Vekaleti veren güçleri tanıyoruz; emperyalistleri, siyonistleri çok iyi tanıyoruz ama artık millet olarak çok daha güçlüyüz. Türkiye’nin geçmişte yaşadığı sıkıntılara baktığımızda Kurtuluş ve Çanakkale savaşları gibi çok tehlikeli badireler atlattık. O zaman orada da uluslararası güçler karşımızdaydı" ifadelerini kullandı.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar da şehitlik mertebesinin Türk kültüründe çok önemli olduğunu ve Müslümanlığın şehitliğe çok önem verdiğini belirterek, çocukların şehitlerin emaneti olduğunu söyledi.