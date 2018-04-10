TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, "Bugün devletimizin bekası için, milletimizin bekası için, milletimizin yücelmesi için en fedakar çalışan kurumların başında Polis Teşkilatı geliyor. Polis Teşkilatı 15 Temmuz’da demokrasiden, sivil halktan, Türkiye’den yana tavır koymamış olsaydı, 15 Temmuzu gerçekleştirmek isteyen illegal yapılar başarılı olabilirdi" dedi.
TBMM İdare Amiri ve AK parti Çorum Milletvekili Uslu, TBMM Koruma Daire başkanı Ahmet Birtan Erol’u makamında ziyaret etti.
Uslu, Polis Teşkilatının başarılı olmasının Yeni Türkiye için önemli olduğunu vurgulayarak, "15 Temmuz olayları ve gecesi Meclis’te ne kadar canhıraş bir şekilde Polis Teşkilatı’nın çalıştığını gördük. Bugün devletimizin bekası için, milletimizin bekası için, milletimizin yücelmesi için en fedakar çalışan kurumların başında Polis Teşkilatı geliyor. Polis Teşkilatı 15 Temmuz’da demokrasiden, sivil halktan, Türkiye’den yana tavır koymamış olsaydı, 15 Temmuzu gerçekleştirmek isteyen illegal yapılar başarılı olabilirdi. Hem halkımızın direnişi hem Polis Teşkilatı’nın kararlı tavrı, Anayasaya sadakati devletimizin bekasına olan inancı 15 Temmuz ile ilgili bütün senaryoları alt üst etmiştir" ifadesini kullandı.
Teşkilatın 173. yılında yapılan hatalardan ders aldıklarını belirten Erol, milletin hizmetinde olduklarını ifade etti. Daha sonra Erol ve beraberindeki Daire Başkan Yardımcısı Kahan İnal, Daire Başkan Yardımcısı Vekili Tamer Taş, Emniyet Amiri Veysel Söylemez ve Gülay Bektaş hazır bulundu.
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