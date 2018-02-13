TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Ülkemizin PKK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi tüm terör örgütleriyle mücadelesinde başarıya ulaşmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, bir tek sivilin saçının teline zarar gelmeyecek titizlikte yürütülmektedir." dedi.

TBMM Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu, Katırcıoğlu'nun başkanlığında toplandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşenlere ve bugüne kadar vatan için şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Katırcıoğlu, "Zeytin Dalı Harekatı uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hak." ifadesini kullandı.

Operasyonun sınır güvenliğini korumak, sınırda bir terör devletinin kurulmasını engellemek ve sınır illerine gerçekleştirilen saldırıları durdurmak amacıyla başlatıldığını anlatan Katırcıoğlu, "Ülkemizin PKK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi tüm terör örgütleriyle mücadelesinde başarıya ulaşmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, bir tek sivilin saçının teline zarar gelmeyecek titizlikte yürütülmektedir. Devletimize, hükümetimize, silahlı kuvvetlerimize desteğimizi yenilemek istiyorum." diye konuştu.

Katırcıoğlu, komisyonda Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Parlamentolararası Birlik ve İsveç Kalkınma Ajansı ile yürüttükleri "Türkiye'de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi" hakkında brifing verileceğini aktardı.

Toplantı, basına kapalı devam etti.