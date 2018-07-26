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TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Sarıeroğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 11:59 | Son Güncelleme

"Siyaset üstü bir mesele olan kadın konusunda, ideolojiler üstü bir bakış açısıyla çözüm odaklı, ortak akılla, diyalog ve istişareyle çözüm için gayret göstereceğiz"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Jülide Sarıeroğlu, "Siyaset üstü bir mesele olan kadın konusunda, ideolojiler üstü bir bakış açısıyla çözüm odaklı, ortak akılla, diyalog ve istişareyle çözüm için gayret göstereceğiz." dedi.

KEFEK, Sarıeroğlu başkanlığında toplandı.

Sarıeroğlu, komisyonun kurulduğu günden itibaren kadınlara ilişkin önemli çalışmalar yaptığını, yeni dönemde de sorunların çözümü noktasında ilerleme sağlamak istediklerini belirtti.

Kadın konusundaki çalışmalarda gerekli iradeyi ortaya koyacaklarını aktaran Sarıeroğlu, "Komisyonumuzda tüm Türkiye'yi temsil eden, tüm bölgelerimizden, farklı disiplinlerden, geçmişlerden, tecrübelerden çok güçlü temsilcilerimiz var. Bu dönemde bu büyük bir fırsat olacak. Siyaset üstü bir mesele olan kadın konusunda, ideolojiler üstü bir bakış açısıyla çözüm odaklı, ortak akılla, diyalog ve istişareyle çözüm için gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, katip üyeliğe HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu seçildi.

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Jülide Sarıeroğlu KEFEK

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