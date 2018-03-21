TBMM Kanun ve Kararların 102. kuruluş yıl dönümü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Ahmet Aydın, "Meclisi Mebusan’da Nizame-i Dahiliye diye iç tüzük yapıldı. Meclisi Mebusa 20 Mart 1877 yılından itibaren 1927’ye kadar Birinci ve İkinci Meclis’te devam etti. Parlamento hukukunu esas alarak faaliyetlerini sürdürdü" dedi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, baharın başlangıcı olduğunu hatırlatarak, "Korkut Bey ’102’ dedi. 20 Mart 1877 Meclisi Mebusan’ın açılış tarihi. Kanunlar Kalemi olarak açılmış ve başlamış. Kurumlar gelenekleri ile var olur. Meclisi Mebusan’da Nizame-i Dahiliye diye iç tüzük yapıldı. Meclisi Mebusa 20 Mart 1877 yılından itibaren 1927’ye kadar Birinci ve İkinci Meclis’te devam etti. Parlamento hukukunu esas alarak faaliyetlerini sürdürdü. Kanunlar birimi çok önemli işler görüyor. 1916’da müdürlük olarak iç tüzüğe giriyor. 23 Nisan 1920’de Meclisimizin açılmasıyla birlikte aslında sadece yasama değil, ’Egemenlik milletindir’ esası gereğince adeta kurutuluş yürütüyor ve gazi Meclis ünvanını alıyor" diye konuştu.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Meclis Başkanvekilleri ve İdare Amirleri’ne teşekkür etti.

Kanunlar ve Kararlar Başkanı Korkut Türkyarar, 20 mart 1877 tarihinde Meclisi Mebusan’ın kurulmasıyla Kanunlar Kalemi’nin kurulduğunu belirterek, bu tarih esas alındığında kanun ve kararların kurulmasının 141’inci yıl dönümü olduğunu söyledi. Başlangıç tarihi olarak 23 Mart 1916 tarihini İç Tüzük’te Başkanlığın ismen yer aldığı tarihi aldıklarını ifade etti.

Daha sonra 102’inci yıl dönümü anısına pasta kesildi. Tören salonunda düzenlenen etkinliğe eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Başkanvekilleri Ayşenur Bahçekapılı ve Ahmet Aydın, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve diğer yetkililer katıldı.