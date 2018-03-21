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TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının 102. kuruluş yıldönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 13:14 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: - "Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı çalışanları en yakın çalışma arkadaşlarımız. Yasama ve denetim konusunda elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız konumundalar"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı çalışanlarının kendilerinin de en yakın çalışma arkadaşları olduğunu belirterek, "Yasama ve denetim konusunda elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız konumundalar." dedi.

TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının 102. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Meclis Tören Salonu'nda tören düzenlendi. Törende, başkanlığın tarihçesi ve yaptığı çalışmalara ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kanunlar ve Kararlar Başkanı Korkut Türkyarar, Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının tarihçesini araştırırken birçok bilgi ve belgeye ulaştıklarını bildirdi.

Araştırmaları sırasında "kuruluş yılı olarak hangi yılı esas alacakları" sorusunun akıllara geldiğini aktaran Türkyarar, "20 Mart 1877 tarihinde Meclis-i Mebusan'ın açılmasıyla Kavani Kalemi yani Kanunlar Kalemi kurulmuştur. Bu tarihi esas alırsak Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının 141. yılı olmaktadır. Fakat biz başlangıç tarihi olarak 23 Mart 1916'da İçtüzük'te başkanlığımızın ismen yer aldığı tarihi esas aldık. Bu tarihi esas aldığımızda ise Kanunlar ve Kararlar Başkanlığımızın 102. yılını kutlamaktayız." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının tarihçesine değinerek, "Kanunlar ve Kararlar, geçmişe dayalı olan bir birimdir. Meclisimizin ana omurgasıdır." dedi.

Aydın, Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı çalışanlarının kendilerinin de en yakın çalışma arkadaşları olduğuna işaret ederek, TBMM Genel Kurulunda arkaya dönüp baktıklarında en yakınlarında Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı çalışanlarını gördüklerini belirtti.

Aydın, etkinlikten dolayı teşekkürlerini ileterek, Kanunlar ve Kararlar Başkanlığında çalışanları tebrik etti.

TBMM Başkanvekili Aydın, "Yasama ve denetim konusunda elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız konumundalar. Allah kolaylık versin. Nice 141. yıllar diyelim. Benim kanaatim 102 ile biraz haksızlık yapmış oluruz. 141'de karar kırsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu kadar geçmiş tecrübesi, parlamento geleneği olan bir birimdir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının 102. yıl dönümü nedeniyle anı pastası kesilerek, hatıra fotoğrafı çekildi. Ardından ise katılımcılara resepsiyon verildi.

Törene, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, AK Parti milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Meclis bürokratları ve çalışanları katıldı.

Öte yandan törenin açılışına katılan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sinevizyon gösteriminin ardından salondan ayrıldı.

Ayrılışına ilişkin gazetecilere açıklama yapan Tanal, şunları kaydetti:

"Sadece bir siyasi partinin genel başkanının resimlerini, posterlerini gösterdiler. Hiçbir siyasi partinin göstermediler. Ne MHP, CHP, HDP... Türkiye Büyük Millet Meclisi demek AK Parti ile başlayan bir süreçte değil. Sanki Meclis, AKP ile başladı, AKP ile devam ediyor. Tek taraflı olan bu kuruluş yıl dönümünü de kınıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal Atatürk ile özdeştir. Onun adı bile geçmiyor. Kınıyorum ve ayrılıyorum."

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