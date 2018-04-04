TBMM Kâtip Üyesi Açıkgöz: “Meclis Başkanımız Kahraman’ı yedirtmeyiz”

TBMM Divan Katip Üyesi AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, son günlerde TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın tiyatro konusunda çıkan haberler sonrasında açıklamada bulundu.

TBMM Divan Kâtip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın alakası olmayan tiyatro konusundan dolayı yıpratılmaya çalışıldığını, kendilerinin Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın yanında olduklarını söyledi. Milletvekili Açıkgöz, “Buradan öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki TBMM Başkanımız İsmail Kahraman’ı yedirtmeyiz. Çünkü meclis başkanımız İsmail Kahraman bu davaya gönül vermiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini bilen, ilkelerini bilen, Cumhuriyet için ne yapılması gerektiğini çok iyi hisseden bir insandır. 15 Temmuz gecesi de meclisi açarak milletin iradesini yansıtan vakur duruşuyla İsmail Kahraman kim olduğunu tüm Türkiye’ye göstermiştir. Dolayısıyla İsmail Kahraman bu ülkenin önemli değerlerindendir. Meclis başkanlığındaki tavırları, duruşları ve en önemlisi yine söylüyorum 15 Temmuz gecesi meclise gelerek meclisi açarak milletin iradesini, sesini, vicdanını orada yansıdığını göstermesi bu bile tek başına onun soyadı ile birlikte müsemmeh kahraman insan olduğunu gösterir. Dolayısıyla burada yanlış bir anlaşılma vardır. Tiyatro gösterisiyle ilgili daha önce planlanmış olan gösteri devam etti. Burada Meclis başkanımızın o programa bir müdahili veya o programla ilgili o yapılsın bu yapılsın açıklaması asla olmamıştır. Tamamen bu ters bir algıdır. Meclis Başkanımız İsmail Kahraman’ı yıpratmak için böyle sözler çıkartılıyor. Biz meclis başkanımızın yanındayız. Başkanımız vatanını, milletini, dini değerlerine sahip, Cumhuriyet ilkelerine sahip, Cumhuriyet ilkelerini seven benimseyen ve Cumhuriyet’in değerlerini korumaya çalışan bir kahramandır” diye konuştu.