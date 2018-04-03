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TBMM Katip Üyesi Bülent Öz:

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 17:35 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Katip Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, "3 kadının bu yürüyüşleriyle, Türkiye’de yaşanan çocuk tecavüzleri, cinsel istismar, kadına şiddet ile hayvan ve doğa katliamlarına karşı dikkat çekmek istiyorlar" dedi.TBMM Katip Üyesi Bülent Öz, Çanakkale’den Ankara’ya yürüyen Dilek Taş, Hülya Kurt, Nursel Kopya ve milletvekilleri ile birlikte TBMM’de açıklama yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Katip Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, "3 kadının bu yürüyüşleriyle, Türkiye’de yaşanan çocuk tecavüzleri, cinsel istismar, kadına şiddet ile hayvan ve doğa katliamlarına karşı dikkat çekmek istiyorlar" dedi.
TBMM Katip Üyesi Bülent Öz, Çanakkale’den Ankara’ya yürüyen Dilek Taş, Hülya Kurt, Nursel Kopya ve milletvekilleri ile birlikte TBMM’de açıklama yaptı. Çanakkale’den yürümeye başlayan 3 kadının, yürüyüşlerini alınlarının akıyla Meclis’te bitirdiklerini belirten Öz, "Bizi biz yapan değerlerin zedelendiğini gördüğümüz ülkemizde, ne yazık ki sesimizi duyurmanın yollarını arıyoruz. 3 kadının bu yürüyüşleriyle, Türkiye’de yaşanan çocuk tecavüzleri, cinsel istismar, kadına şiddet ile hayvan ve doğa katliamlarına karşı dikkat çekmek istiyorlar. Çocuklarımıza, kadınlarımıza, hayvanlarımıza karşı yapılan insanlık dışı davranışlar karşısında ceza ve eğitime dayalı yeterli önlemler alınmadığı için toplumumuz isyan etme noktasına gelmiştir" ifadesini kullandı.
CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, 80 milyonluk Türkiye’nin sesi olduklarını belirterek, adaleti yollarda aradıklarını kaydetti.
CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi de üç kadının ayağa kalktığını söyleyerek, kadınların arkasında durduklarını vurguladı.

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