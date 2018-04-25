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TBMM KİT Komisyonu toplantısı iptal edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 19:07 | Son Güncelleme

KİT Komisyonu'nun bugün gerçekleştirilmesi planlanan toplantısının iptal edildiği duyuruldu

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nun bugün gerçekleştirilmesi planlanan toplantısı iptal edildi.

KİT Komisyonu'nun bugün saat 11.00'de yapılması planlanan toplantısının iptal edildiği duyuruldu.

Komisyonda, Türkiye Kömür Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 2015-2016 yılı hesapları ele alınacaktı.

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