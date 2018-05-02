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TBMM KİT Komisyonu toplantısı iptal edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2018 10:24 | Son Güncelleme

KİT Komisyonu'nun bugün gerçekleştirilmesi planlanan toplantılarının iptal edildiği duyuruldu

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nun bugün gerçekleştirilmesi planlanan toplantıları iptal edildi.

KİT Komisyonu'nun bugün saat 11.00 ve 12.30'da yapılması planlanan toplantılarının iptal edildiği duyuruldu.

Komisyonda, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Soma Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün hesapları ele alınacaktı.

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