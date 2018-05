TBMM, Kudüs özel oturumuyla toplandı (3)

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsrail'in Gazze katliamı sonrası özel oturumla toplandı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın yönelttiği oturum, saat 15.00'te başladı. Kahraman, oturumu başlatırken yaptığı konuşmada, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayarak, "Silahsız bir şekilde yaptıkları gösteriler İsrail tarafından en vahşi şekilde bastırılmak istenmiştir. Ateş sonucu 61 Filistinli kardeşimiz şehit olmuştur. İsrail'in katliamını en sert şekilde lanetliyoruz" dedi. BOZDAĞ: KINIYOR VE LANETLİYORUZ Meclis Başkanı Kahraman'ın ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ konuştu. ABD yönetiminin aldığı tavrın, katliama sebep olduğunu kaydeden Bozdağ, şunları söyledi: "İsrail askerleri kadar İsrail hükümeti kadar ABD yönetimi de buradaki katliamlardan birinci derecede sorumludur. ABD yönetimini ve ABD'yi terörist İsrail devletini yaptıkları bu zulümden dolayı şiddetle ve nefretle Türkiye olarak kınıyor ve lanetliyoruz. Tüm insanlığa bir çağrı yapmak durumundayız. Vicdan sahibi tüm Hristiyanlar ve Müslüman olmayan insanlar da ABD'nin ve İsrail'in bu tutumuna karşı ortak tutum almak zorundadırlar. Haksızlıklar karşısında susarsak daha büyük zulümlere imza atacaklardır. Susanlar da bunları gerçekleştirenlerin yaptıkları suçlardan manevi olarak mesuliyetten kurtulamazlar. İsteyenin istediği gibi hareket ettiği bir düzenin hayata geçmesi dünyamızı bugünden daha güvenli hale getirmeyecektir. ABD bu adımıyla uluslararası hukukun en temel ilkelerini yok saymıştır. ABD bu adımıyla ikili anlaşmaları, BMGK'nın kararlarının tamamını ayaklar altına almış, çiğnemiş, 'Ben bunları tanımıyorum' diyerek bütün dünyaya meydan okumuştur. 'Dünya 5'ten büyüktür' anlayışının ne anlama geldiğini bu pervasız tutum bir kez daha gözler önüne sermektedir. ABD barış istediğini defalarca kanıtlayan Filistin tarafını haksız bir şekilde cezalandırırken, yaptıkları zulümle tarihe geçen terörist İsrail devletini ödüllendirmiştir. İki devletli çözüm zeminini de yok etmiştir. ABD artık gelinen noktada çözümün değil sorunun parçasıdır. Böyle bir ülkenin ortaya koyacağı çözüm planının da inandırıcı olması mümkün değildir. ABD'nin arabulucu rolünü Türkiye kabul etmeyecektir. Meşru tepkisini gösteren Filistinli kardeşlerimize yönelik İsrail saldırıları açıkça katliamdır." Konuşmasında, "14 Mayıs Pazartesi, kanlı ve kara gün olarak tarihe geçecektir" diyen Bozdağ, şöyle devam etti: "Filistinlilerin yaşam hakkından bahsediyoruz. Kendi vatanlarında özgür ve insanlık haysiyetine yaraşır şekilde yaşamaktan bahsediyoruz. ABD'nin Kudüs'e elçiliğini taşıması ve aldıkları kararlar Türkiye bakımından uluslararası hukuk bakımından yok hükmündedir. İstedikleri adımları atsınlar bu Kudüs'ün manevi vasfını, uluslararası hukuktan kaynaklanan yerini, Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olma halini asla değiştirmeyecektir. Bu gerçek günün birinde bütün dünyanın kabul ettiği bir gerçek olarak karşımıza çıkacaktır. ABD ve İsrail eninde sonunda Kudüs'ü gerçek sahiplerine bırakmak mecburiyetinde kalacaklardır. Hiçbir oldubitti Kudüs'ün siyasi durumunu ve Filistin devletinin başkenti olmasını değiştirmeyecektir. Bütün dünya bu oldubittiye sussa da Türkiye susmayacaktır. Kudüs Filistin devletinin başkentidir, olmaya da devam edecektir. Türkiye her daim ve her yerde Kudüs'ün müdafi olmaya devam edecektir. İsrail'in işgali sona erene kadar Türkiye bu tutumunu kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edecektir." 'İSRAİL, YARALILARIN TAHLİYESİNE İZİN VERMEMEKTE' Ülke olarak hangi adımların atılabileceği konusunda, enine boyuna değerlendirmeler yapıldığını kaydeden Bozdağ, şöyle konuştu: "Büyükelçiliği taşıma kararı alındığında da İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da olağanüstü toplantıya çağrıldı. BMGK'de de konu ele alındı. 21 Aralık'ta da BM Genel Kurul'unda konu gündeme geldi. Kutsal Kudüs kentinin statüsünü, karakterini değiştirme niyetindeki kararların geçersiz olduğunu tekrar tasdik eden bir karar alındı. Bu kararların tamamının öncülüğünü Türkiye yaptı. Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı'nı cuma günü olağanüstü toplantıya çağırmıştır. Ortak tutum buradan bütün dünyaya gösterilecektir. Türkiye BMGK'yı toplantıya çağırma çağrısına da destek vermektedir. Bölgede yaralanan Filistinli kardeşlerimizin tedavisi için Türkiye bütün imkanlarıyla seferberlik durumundadır. Terörist İsrail devleti yaralıların tahliyesine ve ilaç ulaştırmasına izin vermemektedir. Buna dahi tahammülleri yok. Ne yaparlarsa yapsınlar boş, eninde sonunda Kudüs özgürleşecek. Kudüs Filistin bağımsız devletinin başkenti olarak yaşamaya devam edecektir. Bu katliamı yapanlar geldikleri gibi arkalarına baka baka gideceklerdir." MHP'Lİ İHSANOĞLU: HAKSIZ DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ MHP adına konuşma yapan İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu da İsrail'e tepki gösterdi. İhsanoğlu, "Bugün sırf 80 milyon Türk milleti değil; 1.6 milyar Müslüman dünyasının kınadığı tek taraflı haksız bir durumla karşı karşıyayız. Amerika Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini uluslararası hukuku ve ilgili bütün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nin kararlarını ihlal edercesine Kudüs'e taşımıştır. Bugün toprakta hakkı olmayanların tarihi gün saydığı gündür. Bugün toprak sahiplerinin ise gasp edilen topraklarda hayatlarının sona erdiği gündür" dedi. HDP'Lİ BİLGEN: İŞGAL GİTTİKÇE BÜYÜYOR HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen de özel oturumdaki konuşmasında, "Ben dün İslam ülkelerinin televizyon kanallarını taradım. Yarım yapalak parlamentosu olan ya da konuşulacak bir resmi platformu olan her yerde son derece heyecanlı konuşmalar yapılıyordu. Ama netice nedir? Benim bildiğim 20 yıldır Filistin sorununun da tartışılan şeylerin aynısını dönüp dönüp tartışmak, kınamak ve lanetlemekten bir adım ileriye gidilmiş değil. İşgal edilmiş topraklar daraldı mı bu süre zarfında? Hayır. Tam tersine, gittikçe işgal büyüyor" diye konuştu. CHP'Lİ YILMAZ: GAZZE'DE OLAN KATLİAMI AÇIKÇA KINIYORUZ CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ise Meclis'teki konuşmasında şunları söyledi: "Ortadoğu'da hiç bir strateji İsrail'in çıkarına olmadan yürümüyor. Ve hiçbir şey ABD'nin onayı olmadan ilerlemiyor. Bu iki kuvvet bir araya gelince Ortadoğu'nun haritası şekilleniyor. Trump'ın büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasındaki kararı yanlıştır. Bu kararın provokatif olduğunu belirmiştik. Keza yaşanan şeylerde benzer oluyor. Biz her şeyden önce parti olarak şunu söyleyelim. Bugün Gazze'de olan katliamı açıkça kınıyoruz. Hiç bir gerekçesi yok. Uluslararası hukuk ayaklar altında. Dünyanın bu konudaki duyarlılığı sıfır. Ölen Müslüman olunca duyarlılık maalesef gösterilmiyor. Gazze'de bombalar patladığı sırada ABD elçiliğinin açılışında şampanyalar patlıyor. Adaletsizlik, vicdansızlık. Maalesef bu düzen çok kötü bir düzen." AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da yaptıkları konuşmalarda İsrail'e tepki gösterdi. MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise AK Parti, CHP ve MHP grubu tarafından hazırlanan ortak bildiriyi okudu. Bildiride, İsrail'e tepki gösterilerek, "Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağımızı ilan ediyoruz. Yaşasın Filistin, yaşasın Kudüs" denildi.