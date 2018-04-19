TBMM Kültür Varlıkları Araştırma Komisyonu raporunu Kahraman'a sundu

Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadelerinin sağlanması ve mevcut kültür varlıklarının korunması amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu.
Komisyon Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen ile bazı komisyon üyelerini kabul eden Kahraman, çok hassas davranılarak kapsamlı bir eserin ortaya çıkarıldığını söyledi. Komisyonun raporunu TBMM Başkanı olarak aldığını dile getiren Kahraman, "Çok güzel bir çalışma yapmışsınız. Tebrik ediyorum. Kültür varlıklarının iadesine ilişkin çalışmalar, koruma bilincinin geliştirilmesi, kaçakçılığın önlenmesi açısından çok fevkalade olmuş." dedi.
Raporu inceleyen Kahraman, çalışmanın kaynak niteliği taşıdığını ifade etti.
Komisyon Başkanı Mustafa İsen'in raporun bir kişi hariç oy birliğiyle tamamlandığını belirtmesi üzerine Kahraman, "Bir kişi karşı çıkabilir, kim bilir o da hangi maddedir, tümüne karşı çıkması mümkün değil." ifadesini kullandı.
- "Yurt içine ve yurt dışına mesaj verdik"
Raporu zamanında tamamladıklarını ancak bazı üyelerin imzaları beklendiği için geç sunduklarını söyleyen İsen, komisyonun görevini belirlenen tarihler içerisinde yerine getirdiğini kaydetti.
Raporda hem yurt içine hem de yurt dışına mesaj verdiklerini anlatan İsen, şunları söyledi:
"Yurt içine 'Eserler, Türkiye'nin değerli birikimidir, lütfen bu birikimin farkında olun', yurt dışına ise 'Artık, Türkiye'nin en üst düzeyindeki kurumu tarafından bu iş takip edilmektedir. Özellikle müzayedelerde ve satış merkezlerinde, illegal yollarla devam eden alım satım işlerine dikkat edilmeli.' yönünde mesajlar verdik. Mevzuata ve uygulamaya yönelik bir takım tekliflerimiz var, bunları raporumuzda dercettik. Umuyoruz, ilgili kurumlar nezdinde faydalı sonuçlar doğuracaktır."
Tarihi eserler açısından bir kaynak bir de pazar ülkeler olduğunu dile getiren İsen, Türkiye, Mısır, İran gibi ülkelerin kaynak olduğunu ve buralardan ciddi şekilde yurt dışına eser kaçakçılığının gerçekleştiğini belirtti.
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