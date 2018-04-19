TBMM Kültür Varlıkları Araştırma Komisyonu raporunu Kahraman'a sundu

Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadelerinin sağlanması ve mevcut kültür varlıklarının korunması amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen ile bazı komisyon üyelerini kabul eden Kahraman, çok hassas davranılarak kapsamlı bir eserin ortaya çıkarıldığını söyledi. Komisyonun raporunu TBMM Başkanı olarak aldığını dile getiren Kahraman, "Çok güzel bir çalışma yapmışsınız. Tebrik ediyorum. Kültür varlıklarının iadesine ilişkin çalışmalar, koruma bilincinin geliştirilmesi, kaçakçılığın önlenmesi açısından çok fevkalade olmuş." dedi.

Raporu inceleyen Kahraman, çalışmanın kaynak niteliği taşıdığını ifade etti.

Komisyon Başkanı Mustafa İsen'in raporun bir kişi hariç oy birliğiyle tamamlandığını belirtmesi üzerine Kahraman, "Bir kişi karşı çıkabilir, kim bilir o da hangi maddedir, tümüne karşı çıkması mümkün değil." ifadesini kullandı.

- "Yurt içine ve yurt dışına mesaj verdik"