TBMM Kültür Varlıklarını Araştırma Komisyonu

Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadelerinin sağlanması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, Almanya ve Danimarka'daki temaslarında görüştükleri yetkililerin mahcup olduğunu, makul gerekçe üretemediklerini, yüzlerine bakamadan konuştuklarını söyledi.

Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadelerinin sağlanması ve mevcut kültür varlıklarının korunması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, İsen başkanlığında toplandı.

Komisyonun Almanya ve Danimarka'ya gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgi veren İsen, Berlin'de Almanya'nın en büyük müzesinde çok önemli koleksiyonların olduğunu ancak bunların tümünü göremediklerini belirtti.

İsen, şark eserlerine ait bölümde çok obje bulunduğunu, bunları gördüklerini, en önemlilerinden birinin 19. yüzyılda Selçuk çevresinden götürülen bir alan olan Milet pazar yeri olduğunu vurguladı.

Türk İslam eserleriyle ilgili bölümde de çok sayıda obje bulunduğuna işaret eden İsen, Konya'da bulunan Beyhekim Cami'nin mihrabının komple götürüldüğünü ifade etti.