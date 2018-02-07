TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, "Yapılan çalışmalar ülkemizde, PKK/KCK/PYD-YPG, FETÖ/PDY ve DCKP/C gibi terör örgütlerinin faaliyetlerini finanse etmek amacıyla uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını göstermektedir." dedi.
Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi maksadıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Başkanvekili AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli başkanlığında toplandı.
Toplantıda sunum yapan Seydioğulları, 11 Aralık 2014 ile 31 Ocak 2018 tarihleri arasında uyuşturucu madde alanında yapılan operasyonlarda 40 bin 539 olayda 71 bin 281 sokak satıcısı yakalandığını ve 22 bin 669 kişinin tutuklandığını belirtti.
Terör örgütlerinin uyuşturucu madde kaçakçılığında etkin rol oynadığını dile getiren Seydioğulları, "Yapılan çalışmalar ülkemizde, PKK/KCK/PYD-YPG, FETÖ/PDY ve DCKP/C gibi terör örgütlerinin faaliyetlerini finanse etmek amacıyla uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını göstermektedir." diye konuştu.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu polisler tarafından uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede alanın boş bırakıldığını söyleyen Seydioğulları, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2013 yılında esrar üretilip örgüte para aktarılması, örgüt üyesi polislerce de muhbir ikramiyelerinin yine örgüte aktarılmasına ilişkin soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.
Seydioğulları, okullarda uyuşturucu ile mücadelede etkin çalışma yürütüldüğünü vurguladı. Okul önlerinde önemli tedbirler alındığını anlatan Seydioğulları, "Kamuoyunda 'uyuşturucu ilkokullara kadar düştü' gibi bir algı var. Böyle bir şey kesinlikle yok. Sosyal medyada abartılı, yanlış bilgilendirmeler var." değerlendirmesinde bulundu.
Komisyonda sunum yapan Jandarma Genel Komutanlığından Yarbay Erdoğan Söyliyen de bölücü terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından birinin uyuşturucu olduğuna dikkati çekerek, 2017 yılında 48 operasyon yaptıklarını belirtti. Operasyon kapsamında 39'u ölü, 8'i sağ 41 teröristin silah ve teçhizatlarıyla etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Sahil Güvenlik Komutanlığı KOM Daire Başkanvekili Binbaşı Sadun Özdemir de uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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