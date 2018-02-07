TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, "Yapılan çalışmalar ülkemizde, PKK/KCK/PYD-YPG, FETÖ/PDY ve DCKP/C gibi terör örgütlerinin faaliyetlerini finanse etmek amacıyla uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını göstermektedir." dedi.

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi maksadıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Başkanvekili AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli başkanlığında toplandı.

Toplantıda sunum yapan Seydioğulları, 11 Aralık 2014 ile 31 Ocak 2018 tarihleri arasında uyuşturucu madde alanında yapılan operasyonlarda 40 bin 539 olayda 71 bin 281 sokak satıcısı yakalandığını ve 22 bin 669 kişinin tutuklandığını belirtti.

Terör örgütlerinin uyuşturucu madde kaçakçılığında etkin rol oynadığını dile getiren Seydioğulları, "Yapılan çalışmalar ülkemizde, PKK/KCK/PYD-YPG, FETÖ/PDY ve DCKP/C gibi terör örgütlerinin faaliyetlerini finanse etmek amacıyla uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını göstermektedir." diye konuştu.