TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu

Madde bağımlılığı ile mücadelenin özellikle sağlık yönünden çok önemli olduğunu anlatan Güven, "Risk grubunda yer alan çocuklarımız 21 günlük tedavilerinin ardından bizlere geliyor. Rehabilitasyon için bize gelen çocuklarla konuştuğumuzda gördüğümüz, çocuklar birbirini tanıyor. Sayı olarak 250 çocuğumuz var. Biz tedavi değil rehabilitasyon sürecinin bir parçasıyız. Tedavi süreci sağlıklı olursa rehabilitasyon o derece olumlu sonuçlanıyor." diye konuştu.

Güven, madde kullanan çocukların çoğunun bu maddenin ticaretine de alet edildiğini belirtti.

Bakanlık olarak ÇODEM'leri geçici yapılar olarak gördüklerini, çocuğu rehabilitasyonu sonrasında mümkün mertebe ailesinin yanına gönderme gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Güven, "Bizim için rehabilitasyon süreci genel olarak 6 aylık bir zaman alıyor. ÇODEM'lere gelen çocuklarımıza ihtiyaçlarını belirleme noktasında bir form doldurtuyoruz. Burada gördüğümüz şey, çocuklarımız 'hayır' demeyi bilmiyor. Bir ayrı gözlemimiz ise aile bağlarının zayıf olması. Aile bağlarının zayıf olması çocuğu madde bağımlılığına sürüklemekte." ifadelerini kullandı.

- "Son araştırma 2004'te yapılmış"

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Seyfettin Toraman da bağımlılıkla mücadelenin müfredat temelli yürütüldüğünü, ilk ve orta okul düzeyinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin önleyici çalışmalarla desteklendiğini söyledi.

Çalışmalarda gençlerin daha güvenli ve mutlu bir hayat sürmelerini amaçladıklarını vurgulayan Toraman, "Madde ile bir şekilde tanışan öğrencilerimize yönelik Yeşilay ile birlikte okul temelli müdahaleye başladık. En son bağımlılık araştırması 2004 yılında yapılmış. Mücadeleyi yürüten kurumlar yeni bir araştırma yapma konusunda mutabakat sağladı ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu araştırma görevini biz üstlendik. 70 ilde 495 okulda 13 bin öğrenci ile bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmanın sonuçları yakın zamanda açıklanacak." diye konuştu.