TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, madde bağımlılığı sorununun, ülkenin önünde en az terör kadar önemli bir konu olduğunu belirterek, "Sadece büyük metropollerde değil, Anadolu'da küçük kasabalarda da bunlarla karşılaşıyoruz artık." dedi.

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi maksadıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan başkanlığında toplandı.

Madde bağımlılığının sadece bireyi değil, aileyi, toplumu ve bütün ülkeyi etkileyen bir sorun olduğunu belirten Tezcan, bu konudaki duyarlılığın arttığına dikkati çekti.

Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki ise "Yerel Yönetimlerin Uyuşturucu Mücadele Sürecine Katılımı ve Altındağ Örneği" başlıklı sunumunda, tedavi olmak isteyen kişilerin Altındağ Belediyesine başvurduğunu, uzman ekiplerin yaptıkları görüşmelerden sonra tedaviye başlandığını ve bunun iki sene sürdüğünü anlattı.

Veysel Tiryaki, belediye olarak 2014 yılında madde bağımlılığıyla mücadele çalışması başlattıklarını anımsatarak, bu tarihten itibaren her yıl yapılan başvuruların arttığını söyledi.