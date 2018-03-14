TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında, koordinasyon ve kooperasyonu sağlayacak, liderlik yapacak, siyasi otoritenin etkisinden nispeten uzaklaşmış, uzmanlardan oluşmuş ve bilimsel temelli politikalar oluşturacak bir kuruma ihtiyaç olduğunu söyledi. Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi maksadıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan başkanlığında toplandı. Tezcan, bugünün 14 Bayram Tıp Bayramı olduğunu anımsatarak, Türkiye'de hizmet veren bütün sağlık çalışanlarının bayramını kutladı. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aşıcıoğlu, toplantıda yaptığı sunumda, uyuşturucu ile mücadelede bütüncül yaklaşım ve ortak bir dil oluşturulmasının önemine dikkati çekerek, önleyici faaliyetlerin daha fazla yapılması gerektiğini kaydetti. Aşıcıoğlu, madde bağımlılığıyla mücadele için önerilerini dile getirerek, "Koordinasyonu, kooperasyonu sağlayacak, liderlik yapacak, siyasi otoritenin etkisinden nispeten uzaklaşmış, uzmanlardan oluşmuş ve bilimsel temelli politikalar oluşturacak bir kuruma ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Uyuşturucu kullanımına bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hastanelere başvurulduğunda, zaman zaman bazı doktorların hastaya ilişkin semptomları yazmakla birlikte, buna neyin neden olduğu konusunda tanıyı belirtmeye değişik nedenlerle çekindiklerini savunan Aşıcıoğlu, bu gibi durumlarda, rahatsızlığı bulunan kişinin hastaneye gelme nedeninin raporlanması gerektiğini vurguladı. Uyuşturucu kullanan sürücülerin trafikte tespitinin yapılması için önerilerde de bulunan Aşıcıoğlu, bu kapsamda yurt genelinde, uyuşturucu tespiti için kullanılan paravanlar yapılabileceğini kaydetti. Trafikte uyuşturucu tespitinin istenildiği gibi yapılamadığını aktaran Aşıcıoğlu, bu gereği gibi yapıldığında, gençlerin uyuşturucu kullanımının engellenmesi anlamında önemli bir caydırıcı faktör olacağını dile getirdi. Halkın, "Uyuşturucu madde bizde kötüye gidiyor" şeklindeki korkusunun genişletilmemesi gerektiğini de kaydeden Aşıcıoğlu, buna ilişkin politikalar izlenmesinin gereğine işaret etti. Atıksulardan uyuşturucu madde tespitine ilişkin bilgiler de veren Aşıcıoğlu, bu tür testleri 3 ayrı uzmanın yaptığını, buna göre raporlamanın gerçekleştirildiğini aktardı.