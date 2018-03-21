TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu

Bağımlılıkta görülen önemli bir başka sorunun ise basında yer alan olumsuz haberler olduğuna işaret eden Ayas, "Bu olumsuz haberler karşısında aileler çocuklarını sokağa oyun oynamaya gönderemiyor. Evde güvende olduğunu düşündüğü çocuğunun, internet kullanımına izin vermesine sebep oluyor. Bu şekilde de çocukların oyun bağımlılığı artıyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, teknoloji bağımlılığı uyuşturucu bağımlılığını geçmiş durumda. Teknolojiden vazgeçme şansımız yok ama bilinçli kullanma noktasında çalışabiliriz." diye konuştu.

Özellikle çocuk ve gençlerde bağımlılığı tetikleyen önemli faktörlerden birinin gerçek yaşamdaki sorunlarla başa çıkamamak olduğunu vurgulayan Horzum, "İnternet ve oyunları bir kaçış noktası olarak gören birey, zaman içinde bağımlı hale geliyor. Bazı aileler internet bağımlılığının farkında ancak ne yapacağını bilmiyor. Bu ailelere yönelik bir bilinçlendirme platformu oluşturabiliriz." ifadelerini kullandı.

İnternette aşırı zaman harcayan bireyin, sosyal hayattan koptuğu için yalnız bir birey haline geldiğini anlatan Horzum, "Özellikle ergenlik dönemindeki çocukların akranlarıyla iletişim kuramaması yalnızlık durumu yaşamalarına, bu da ilerleyen süreçte bireylerin bağımlı olmasına neden olmaktadır." dedi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Barış Horzum da amacı dışında oyun oynama durumunun bağımlılık kapsamında değerlendirildiğini, buna psikolojik, kişisel ve ailesel sorunların neden olduğunu bildirdi.

- "Aileler internet bağımlılığının farkında ancak ne yapacağını bilmiyor"

- "Bilgisayar oyununu karşılıklı oyunun yerini tutmaz"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliği Sorumlusu Dr. Gül Karaçetin de 12-20 yaş grubunun bağımlılıkta en riskli gruplar olduğunu vurguladı.

İnternetten gelebilecek olumsuz sonuçlara karşı bu grupların çok bilinçli olmadığını anlatan Karaçetin, dünya ölçeğinde bu durumun gün geçtikçe artan bir problem olarak görüldüğünü kaydetti.

Çocuğun istismarının önlenmesi adına aileye büyük görevler düştüğünü belirten Karaçetin, şunları söyledi:

"Bağımlılık faktörel bir durum. Risk altındaki çocuğun sosyal kaygısı varsa internet bağımlısı oluyor. Risk faktörlerine müdahale etmediğiniz sürece sosyal kaygı artarak devam edecektir. Çocuk, aile içinde kendini değersiz hissediyorsa internete yönelecektir. Çocuklara internet kullanımında sınır koymak önemlidir. Hekim olarak bilgisayar oyununun karşılıklı oyunun yerini tutmayacağını söylüyoruz."