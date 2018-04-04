TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucunun insanları hem doğrudan hem terör üzerinden tehdit ettiğini belirterek, bu noktada uyuşturucu satıcısını teröristle aynı düzlemde gördüklerini bildirdi. Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, başkanlığında toplandı. Bakan Soylu, komisyonunda sunum yaptı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından hazırlanan dünya uyuşturucu raporlarına göre, dünya genelinde 15-64 yaş arası her 20 kişiden birinin, yani yaklaşık 247 milyon kişinin hayatlarında en az bir kere uyuşturucu madde kullandığının tahmin edildiğini anlatan Soylu, uyuşturucu ticaretinin, özellikle geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren organize suç örgütleri ve küresel terör için finans kaynağı, uluslararası ilişkilerde ise politik araç ve hedef haline geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin, doğusunda yer alan ülkelerde üretilen doğal uyuşturucuların, afyon ve türevlerinin Türkiye'ye ve batıya; Avrupa’da üretilen sentetik uyuşturucuların ise Türkiye ve körfez ülkelerine transferinde önemli bir kavşakta olduğuna işaret eden Soylu, "Yani hem geçiş ülkesi hem de konak ülke durumundayız. Ayrıca ülkemizdeki yüzde 16,5'lik genç ve dinamik nüfus hedef ülke olarak cazibemizi artırmaktadır." dedi. Türkiye üzerinden geçen Balkan rotasının en önemli kanal olmayı sürdürürken, son dönemde güney ve kuzey rotalarının da önem kazanmaya başladığını bildiren Soylu, "2017 Afganistan Afyon Araştırması'na göre; 2017 yılında 9 bin ton afyondan yaklaşık 425 ton eroin üretileceği, bu miktarın 97 tonunun İran kaynaklı olarak Türkiye güzergahından geçeceği, bu 97 tonun da yüzde 21’inin, yani yaklaşık 20 tonunun Türkiye’de kalacağı beklenmektedir." bilgisini verdi. - Uyuşturucuda terör bağlantısı Doğu Akdeniz'de alınan tedbirler kapsamında, uyuşturucu kaçakçılığına müdahale edebilmek için halihazırda bin 100 personel, 21 gemi-bot, 3 helikopter-uçak, 2 mobil radar ve 1 insanız keşif uçağı kullanıldığını belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletler (BM) dünya uyuşturucu raporları ve Avrupa uyuşturucu raporlarında ülkemizin küresel eroin yakalamalarının yüzde 16’sını (4 bin 537 kilogram) Avrupa geneli eroin yakalamalarının ise 2 katını (8 bin 294 kilogram) tek başına gerçekleştirdiğine yer verilmiştir. Dünya uyuşturucu raporlarına göre, 2015 yılında yakalanan yaklaşık 5,7 milyon ecstasy ile ülkemiz dünyada birinci olmuştur. Avrupa’da her dört kişiden biri hayatlarının bir döneminde herhangi bir madde kullanmışken ülkemizde bu oran halen yüzde 2,7’dir. Türkiye'nin uyuşturucu yakalamalarında önemli bir tecrübesi ve iradesi var. Bu, uluslararası kamuoyunun da kabul ettiği bir gerçek. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz önemli operasyonlarımız da söz konusu." "Güvenlik güçlerimizce 2 yıl süreyle büyük bir gizlilik ve titizlikle yürütülen operasyonda yakalanan örgüt üyelerinin aynı zamanda PKK/KCK ve FETÖ/PYD terör örgütleriyle de derin bağlarının bulunduğu, her iki örgüt adına da faaliyet yürüttükleri tespit edilmiştir." diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"12 Mayıs 2017'de yapılan Çanakkale operasyonunda Singapur bandıralı gemiye operasyon düzenlenmiş ve 293 kilo kokain ele geçirilmiştir. 2 Haziran 2017 tarihinde, Kongo bandıralı bir gemiye, sahil güvenlik ve deniz kuvvetleri komutanlıkları unsurlarıyla birlikte operasyon düzenlenmiş, 1 ton 71 kilo eroin maddesi ele geçirilmiş olup, 9 şüpheli yakalanmıştır. Ele geçirilen miktar, yakın tarihimizde tek seferde yapılan en yüklü eroin yakalamasıdır." - Kritik 15 ilçe Türkiye’nin ulusal boyutta da uyuşturucu ile ilgili önemli risklerinin söz konusu olduğunu belirten Soylu, "Yüzde 16,5 olan genç nüfusumuz bu zehir tacirlerinin iştahını kabartıyor. Ayrıca ülkemizde faaliyet gösteren terör örgütlerine uyuşturucudan ciddi bir finans sağlanıyor. PKK’nın uyuşturucudan elde ettiği gelir, yıllık 1,5 milyar dolar civarında." diye konuştu. Soylu, Afrin'deki operasyon sırasında, PKK ve PYD'lilerin uyuşturucu maddeleri nasıl depoladıklarının ve bunların geçişini nasıl koordine ettiklerinin belli kısımlarının kamuoyuyla paylaşıldığını anımsatarak, "Uyuşturucu hem insanımızı doğrudan tehdit ediyor hem de terör üzerinden tehdit ediyor. Bu noktada uyuşturucu satıcısını teröristle aynı düzlemde görüyoruz." dedi.

Yapılan operasyonlar, ele geçirilen malzemeler, istatistik ve analiz gibi diğer çalışmalarla öncelikle 15 ilde bulunan kritik öneme haiz 15 ilçe belirlendiğini aktaran Süleyman Soylu, kritik olarak tespit edilen illerde ilgili tüm kurum temsilcilerinin katılımıyla "genel güvenlik ile uyuşturucuyla mücadele toplantıları" yapıldığını kaydetti. Uyuşturucu ile mücadelenin çok boyutlu bir mesele olduğunu, mevzuat, teknik ve personel kapasitesi, uygulamalar ve projeler, narkoterör gibi başlıklarının bulunduğunu ifade eden Soylu, bu konuda yakın zamanda yapılan yasal düzenlemeleri hatırlattı. Soylu, 694 Sayılı KHK ile esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişilere karşı hapis cezasına ek olarak adli para cezasının eklendiğini; esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişilerin iletişiminin tespit edilebilme, dinlenebilme, kayda alınabilme ve teknik araçlarla izlenebilme ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda kullanılan araca el koyulma imkanı getirildiğini anlattı.

- Personel sayısında atış Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele eden birimlere ait verilerin tek bir merkezde düzenli olarak toplanması amacıyla Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığınca "Uyuşturucu Karar Destek Sistemi"nin 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla hayata geçirildiğini anımsatan Soylu, şöyle konuştu: "Yetişmiş ve nitelikli personel, bu mücadelenin en önemli süreci. FETÖ'ye bulaşmamış polislerimizin yetkin olanlarını bu alana kaydırmak durumunda kaldık. Şu anda emniyet müdürü ile komiser arasında yönetici bulmakta zorluk çektiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Buna rağmen terör, asayiş, uyuşturucu trafik dahil olmak üzere birçok konuda adımlarımızı entegrasyon ve koordinasyonu baz alarak atmaya çalışıyoruz." Soylu, Eylül 2016’dan bugüne emniyet narkotik şube birimlerinde görev yapan personel sayısının 2 bin 519’dan 4 bin 231’e yükseldiğini, jandarmada uyuşturucu ile mücadele kısmında görev yapan personel kadrosunun da 192’den 429’a çıkarıldığını bildirdi.

Uyuşturucu aramalarında en önemli yardımcılarının dedektör köpekler olduğunu kaydeden Soylu, ülke genelinde üretilip yetiştirilen uyuşturucu ve narkotik madde arama branşında toplam 286 dedektör köpek bulunduğunu, bunların 161'nin emniyet, 121'inin jandarma, 4’ünün sahil güvenlik komutanlığı bünyesinde tutulduğunu, görev köpekleriyle beraber yakalamalarda oranın yüzde 14,8'e ulaştığını ifade etti. - Uyuşturucuyla mücadele projeleri "Uyuşturcu ile mücadelede en önem verdiğimiz projelerden birisi de Narkotim Projesi'dir. Halen 50 ilde faaliyetlerine devam etmektedir. Projenin başlangıcından itibaren 43 bin 123 operasyon gerçekleştirilmiş, 76 bin 170 sokak satıcısı yakalanmış, 25 bin 342 şahıs tutuklanmıştır." diyen Bakan Soylu, şu bilgileri paylaştı: "Ayrıca jandarma genel komutanlığımızda benzer bir projeyle 29 il bünyesinde 33 adet uyuşturucuyla mücadele analiz ve takip timi görev yapmaktadır. Uyuşturucu ticareti ve kullanımının önüne geçilmesi amacıyla, 14 bin 811 metruk bina tespit edilmiş, bunların 6 bin 902'si yıkılmıştır. 762 okula güvenlik kamera sistemi kurulacak ve kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilecek. Ayrıca halen bin okulda da çalışmalar devam ediyor.