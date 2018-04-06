TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, sentetik uyuşturucu açısından Türkiye'nin transit değil, hedef bir ülke konumunda olduğunu vurgulayarak, "Hollanda gibi küçücük bir ülkede sentetik bir uyuşturucu üretiliyor ve Türkiye'ye getiriliyorsa bunun altında ben kötü niyet ararım. Bu hususun üstünde ısrarla duracağız." dedi.

Uyuşturucu madde bağımlılığı, yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan başkanlığında toplandı.

Akdağ, uyuşturucu mücadelede 2018-2023 yılı için hazırlanan strateji belgesi ve eylem planı hakkında komisyon üyelerine sunum yaptı.

Dünyada 250 milyonu aşkın kişinin uyuşturucu madde kullandığını ve ölüm sayıları açısından ise ABD'nin ilk sırada yer aldığını dile getiren Akdağ, ABD'de bir yılda uyuşturucudan hayatını kaybeden kişi sayısının 50 bine yakın olduğunu kaydetti.

Eroin kullanımı açısından Türkiye'nin az riskli ülkeler arasında yer aldığını belirten Akdağ, "ABD başta olmak üzere dünyada bir salgın var, Türkiye ise bu salgının kapısında." ifadesini kullandı.