TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Gençlerimizi, ailelerimizi uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı korumak, önlemler almak hepimizin ortak sorumluluğudur. Hükümetimiz bu konuya son derece önem vermekte ve bununla mücadele için gerekli adımları atmaktadır." dedi. Uyuşturucu madde bağımlılığı, yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan başkanlığında toplandı. Tezcan toplantının başında komisyon çalışmaları hakkında bilgi vererek, uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadelenin önemine işaret etti. Toplantıda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, bağımlılıkla mücadele konusunda sunum yaptı. Madde bağımlılığının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi bir tehdit olduğunu belirten Kaya, madde bağımlılığının, bireyin yanında aile ve toplum yapısını da tehdit eden en önemli sorunların başında geldiğini vurguladı. Kaya, "Gençlerimizi, ailelerimizi uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı korumak, önlemler almak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Hükümetimiz bu konuya son derece önem vermekte ve bununla mücadele için gerekli adımları atmaktadır." diye konuştu.

Mücadelenin kamu kurumları ve ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü anlatan Kaya, çalışmaların 2016-2018 yıllarını kapsayan "Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde yürüttüldüğünü kaydetti. Kaya, Bakanlığının bağımlılıkla mücadele konusunda yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında da bilgi verdi. Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede tedavi kadar, tedavi sonrasında kişinin sosyal hayata uyumunu sağlamanın ve yeniden uyuşturucuya başlamasını önlemenin de son derece önemli olduğunun altını çizen Kaya, bakanlık olarak bu konuda sosyal uyum çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Fatma Betül Sayan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sosyal uyum kapsamında İstanbul'da iki, Ankara ve Antalya'da birer olmak üzere 4 pilot sosyal uyum birimimizi hizmete açtık. Bu birimlerde, madde bağımlılığı tedavisi biten kişilerin toplumsal entegrasyonunun sağlanmasını hedefliyoruz.

Söz konusu birimlerimizde kısa ve uzun süreli tedavilerini tamamlamış 18 yaş ve üstü uyuşturucu bağımlılarından gönüllü olan tüm bireylere gündüzlü olarak hizmet veriyoruz.

Diğer yandan birimlerimizden faydalanan kişilerin boş vakitlerini geçirebilecekleri, iş ve uğraş terapilerinin yapılacağı mekanlar oluşturduk. Ayrıca faydalanıcıların kişisel gelişimine katkıda bulunacak seminerler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu birimlerimizi aşamalı olarak yaygınlaştıracağız. 2018 yılında 40 ilde 2019 yılında 81 ilin tamamında sosyal uyum birimlerimizi yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

Bu kapsamda Yeşilay ile AMATEM bulunan bütün illerde sosyal uyum birimi açılması sürecini başlattık."

- Uyuşturucuyla mücadelede "BAHAR" modeli Kaya, Uyuşturucuyla Mücadele Yüksek Kurulu kararıyla "Bağımlılık Tedavisi Hizmet Modelinin" (BAHAR) hayata geçirilmesinin planlandığını aktararak, ilgili yönetmeliğin yayınlanması sonrasında bu konudaki çalışmaların başlayacağını söyledi. Bu modele göre kişinin tıbbi tedavisinden sonra 6 aya kadar devam eden ve sosyal uyum programına katılmadan önce tamamlaması gereken rehabilitasyon süreçlerinin Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda yürütüleceğini dile getiren Kaya, "Bu rehabilitasyon programını da tamamlayan kişi toplumla yeniden bütünleştirilme çalışmalarının yürütüleceği ve Bakanlığımıza bağlı faaliyet gösteren sosyal uyum birimlerine yönlendirilecektir.

Bu uygulama hayata geçirildiğinde, mevcut sosyal uyum birimlerimizin çok daha etkin ve aktif hizmet vermesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. - "Korunma konusunda 95 bin 473 kişiye eğitim verdik" Aile Eğitim Programı (AEP) içerisinde ebeveynlere ve ergenlere yönelik "Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma" kitabı hazırladıklarını belirten Kaya, ayrıca 81 ilde AEP formatörleri ve eğiticileri yetiştirdiklerini söyledi.

Kaya, "Bu eğiticilerimizle madde kullanım riski ve madde bağımlılığından korunma konusunda Kasım 2014'ten bugüne kadar 95 bin 473 kişiye eğitim verdik.

Günümüzde hızla gelişen teknoloji, beraberinde bağımlılık sorunlarını da yaratmaktadır.

Bakanlık olarak bu konuda da farkındalık arttırmak adına 2013 yılından itibaren 46 bin 12 kişiye medya ve internet konularında eğitim verdik." diye konuştu. Bağımlılıkla mücadele konusunu eğitim ve farkındalık çalışmalarını artırarak sürdürmeyi hedeflediklerini ifade eden Kaya, önemli olanın çocukları ve gençleri uyuşturucu maddelerin risklerinden korumak, onların bir kere de olsa bu maddelere bulaşmasının önüne geçmek olduğunu vurguladı. Ailelerin bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artması gerektiğinin altını çizen Kaya, "Önceliğimiz çocuklarımızı korumak, bu zararlı maddelere hiç bulaşmamalarını sağlamak. Çalışmalarımızı bakanlık olarak paydaşlarımızla birlikte sürdürmeye devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki çocuklarımızı gençlerimizi, geleceğimizi uyuşturucunun etkisinden kurtaralım." dedi.