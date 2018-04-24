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TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 18:26 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, "Selçuklu ve Osmanlı devletleri çadırlarda kurulmuş ve cihan imparatorlukları olmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, "Selçuklu ve Osmanlı devletleri çadırlarda kurulmuş ve cihan imparatorlukları olmuştur. Osmanlı Devleti’nin öz be öz dili Türkçedir. Osmanlı’da Türkçe konuşulur ancak Osmanlıca yazılırdı. Türkçe bir dildir, binlerce yıldır Türkçe konuşuyoruz" dedi.
Tezcan, AK Parti milletvekilleriyle TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Tezcan, Kılıçdaroğlu’nun Yörüklerin Osmanlı’nın zulmüne uğradığını iddia ettiğini hatırlatarak, "Oğuzlar tarih boyunca Oğuz Yabgu, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu devletlerini, Harzemşahlar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Anadolu Beylikleri, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurdu. Sayın Kılıçdaroğlu bilmiyorsan öğren" ifadelerini kullandı.
Tezcan şöyle konuştu:
"Hiç mi Kılıçdaroğlu’nun tarih danışmanı yok. Osmanlı İmparatorluğu’nu kuran Oğuzlar, Yörük ve Türkmenlerdir. Selçuklu ve Osmanlı devletleri çadırlarda kurulmuş ve cihan imparatorlukları olmuştur. Osmanlı Devleti’nin öz be öz dili Türkçedir. Osmanlı’da Türkçe konuşulur ancak Osmanlıca yazılırdı. Türkçe bir dildir, binlerce yıldır Türkçe konuşuyoruz. Ayrıca Farsça o dönemin edebi dilidir. Şiirler, edebi metinler o gün için Farsça yazılmıştır. Gazneliler’den günümüze kadar Türk devletlerinin ve hükümdarlarının Fars dili ve edebiyatı ile ilgili şiirler ve mesneviler yazdığını ve söylediğini Kılıçdaroğlu bilmiyorsa, öğrensin. Okuduğu tarih kitaplarını galiba tersten, ön yargılı ya da anlamadan okumuş olmalı."
Tezcan ve AK Parti milletvekilleri Yörük kefiyesi giyerek basın toplantısı gerçekleştirdiler.

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