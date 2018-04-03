TBMM Madde Bağımlılığı Komisyonu toplantısı iptal edildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın katılacağı TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu toplantısı iptal edildi.
Meclis Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminden alınan bilgiye göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın katılacağı TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu toplantısı yapılmayacak.
Öte yandan, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kanunu'nda değişiklik öngören tasarının bugün yapılması planlanan görüşmeleri başka bir güne ertelendi.
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