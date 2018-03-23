HABER

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı İşler'in kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 17:32 | Son Güncelleme

İşler, Türkiye Maarif Vakfı temsilcileri ile vakfın bünyesinde yurt dışında faaliyette bulunan okul yöneticileri ile bir araya geldi

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, Türkiye Maarif Vakfı temsilcileri ile vakıf bünyesinde yurt dışında faaliyette bulunan okul müdürlerini kabul etti.

İşler, kabulde yaptığı konuşmada, merkezi Türkiye'de bulunan Maarif Vakfının kuruluş amacının insanları ortak değerler çerçevesinde birleştirmek olduğunu söyledi.

Vakfın yurt dışındaki temsilcilerini TBMM'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Emrullah İşler, "Bulunduğunuz görev son derece önemli. İnsanı yetiştirmek en önemli hizmettir ve sizler de bunu yapıyorsunuz. Bu görevi yaparken Maarif Vakfının kurulduğu ülkeyi ziyaret etmeniz ve bilgi edinmeniz de son derece önemli." dedi.

Dünyanın büyük bir kriz ve sıkıntılı dönemden geçtiğini belirten İşler, bu krizleri atlatabilmek için herkese büyük sorumluluklar düştüğünü dile getirdi.

Krizlerin temelinde adaletsizlik ve hoşgörüsüzlüğün bulunduğuna dikkati çeken Emrullah İşler, "Dünyanın bu krizlerden kurtulabilmesi için adalet üzerine kurulan bir düzene kavuşması gerekiyor. Bunun da yegane yolu eğitimdir. Yaptığınız iş bu noktada oldukça önemli. Bu ziyaret esnasında edindiğiniz gözlemlerinizle, görev yerinize döndüğünüzde daha bir heyecanla çalışacağınızı ümit ediyorum. Yaptığınız işten dolayı da sizleri bir kez daha tebrik ediyorum." diye konuştu.

Heyete başkanlık eden Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah ise vakfın 24 ülke ve 110 okulda faaliyet gösterdiğini belirtti.

Cerrah, düzenledikleri gezi programlarıyla yurt dışındaki okul yöneticilerinin Türkiye'yi daha iyi tanımalarını amaçladıklarını dile getirdi.

İşte RTÜK denetiminin ayrıntıları! Netflix ve Youtube...İşte RTÜK denetiminin ayrıntıları! Netflix ve Youtube...
Meclis'ten geçti! RTÜK sıkı takipteMeclis'ten geçti! RTÜK sıkı takipte
İnternete RTÜK denetimi geldiİnternete RTÜK denetimi geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Komisyonu kültür Emrullah İşler TBMM TBMM Milli Eğitim Türkiye Maarif Vakfı

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Başakşehir'den yeni Emre Akbaba atağı!

Başakşehir'den yeni Emre Akbaba atağı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

AK Partili isim ihraç ediliyor!

AK Partili isim ihraç ediliyor!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye: İşgal diyemezsiniz!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye: İşgal diyemezsiniz!

AK Partili başkandan dikkat çeken görüntü

AK Partili başkandan dikkat çeken görüntü

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.