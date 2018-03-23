TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı İşler'in kabulü

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, Türkiye Maarif Vakfı temsilcileri ile vakıf bünyesinde yurt dışında faaliyette bulunan okul müdürlerini kabul etti.

İşler, kabulde yaptığı konuşmada, merkezi Türkiye'de bulunan Maarif Vakfının kuruluş amacının insanları ortak değerler çerçevesinde birleştirmek olduğunu söyledi.

Vakfın yurt dışındaki temsilcilerini TBMM'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Emrullah İşler, "Bulunduğunuz görev son derece önemli. İnsanı yetiştirmek en önemli hizmettir ve sizler de bunu yapıyorsunuz. Bu görevi yaparken Maarif Vakfının kurulduğu ülkeyi ziyaret etmeniz ve bilgi edinmeniz de son derece önemli." dedi.

Dünyanın büyük bir kriz ve sıkıntılı dönemden geçtiğini belirten İşler, bu krizleri atlatabilmek için herkese büyük sorumluluklar düştüğünü dile getirdi.

Krizlerin temelinde adaletsizlik ve hoşgörüsüzlüğün bulunduğuna dikkati çeken Emrullah İşler, "Dünyanın bu krizlerden kurtulabilmesi için adalet üzerine kurulan bir düzene kavuşması gerekiyor. Bunun da yegane yolu eğitimdir. Yaptığınız iş bu noktada oldukça önemli. Bu ziyaret esnasında edindiğiniz gözlemlerinizle, görev yerinize döndüğünüzde daha bir heyecanla çalışacağınızı ümit ediyorum. Yaptığınız işten dolayı da sizleri bir kez daha tebrik ediyorum." diye konuştu.

Heyete başkanlık eden Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah ise vakfın 24 ülke ve 110 okulda faaliyet gösterdiğini belirtti.

Cerrah, düzenledikleri gezi programlarıyla yurt dışındaki okul yöneticilerinin Türkiye'yi daha iyi tanımalarını amaçladıklarını dile getirdi.