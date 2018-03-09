HABER

TBMM Parlamenterler Spor Kulübü yarı finale yükseldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2018 19:13 | Son Güncelleme

Azerbaycan Parlamentosu’nun kuruluşunun 100.

Azerbaycan Parlamentosu’nun kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle düzenlenecek Parlamentolar arası Futbol Turnuvası başkent Bakü’de başladı.
Azerbaycan Parlamentosu’nun kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle düzenlenecek Parlamentolararası Futbol Turnuvası başkent Bakü’de başladı. TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ilk karşılaşmasını Polonya ile yaptı. TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Türkiye farkı 4’e çıkardı. Karşı atağa çıkan Polonya skoru 4-1’e getirdi. Hücumlarını sıklaştıran Türkiye Saadettin Aydın’ın golü ile skoru 5-1’e getirdi. Türkiye adına ilk golü Oktay Çanak atarken, ikinci golü Abdullah Öztürk, üçüncü ve dördüncü golü Kazım Kırcı, beşinci golü ise Saadettin Aydın attı. Türkiye Polonya karşılaşmasından 5-1 galip ayrılarak yarın yarı finalde Ukrayna ile karşılaşacak. Turnuvaya Azerbaycan, Türkiye, Ukrayna, Letonya ve Polonya olmak üzere 5 ülke katılıyor. Turnuvaya 5 ülke katıldığı için Ukrayna kura ile direkt yarı finale çıktı. A grubundan çıkan Azerbaycan direkt Finale yükselirken, B grubundan çıkan Türkiye yarı finalde Ukrayna ile karşılaşacak. Organizasyonda final maçı 11 Mart Pazar günü yapılacak. Turnuvayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da izlemesi bekleniyor.

FETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktıFETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktı
Cani babadan insanlık dışı işkence!Cani babadan insanlık dışı işkence!
Dinamitle yıkılmayan bina kendiliğinden çöktü!Dinamitle yıkılmayan bina kendiliğinden çöktü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Erdoğan'ın Nureddin Yıldız hakkındaki sözlerine tepki! 'Haddinizi aşmayınız'

Erdoğan'ın Nureddin Yıldız hakkındaki sözlerine tepki! 'Haddinizi aşmayınız'

Alanyaspor 4 - 1 Başakşehir maç özeti

Alanyaspor 4 - 1 Başakşehir maç özeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Özhaseki: IŞİD uyduruk bir örgüt

Bakan Özhaseki: IŞİD uyduruk bir örgüt

AK Partili isimden çok tartışılacak ‘hilafet’ açıklaması

AK Partili isimden çok tartışılacak ‘hilafet’ açıklaması

MHP'li Erdem'den 'milli ittifak' açıklaması

MHP'li Erdem'den 'milli ittifak' açıklaması

MHP’li Akçay’dan Özgür Özel’in iddiasına yanıt: “Böyle bir talebimiz olmadı”

MHP’li Akçay’dan Özgür Özel’in iddiasına yanıt: “Böyle bir talebimiz olmadı”

Erdoğan: Biz bir dinde reform aramıyoruz

Erdoğan: Biz bir dinde reform aramıyoruz

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: “Hatalarından dönüp milli cephe içerisinde yer almalılar”

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: “Hatalarından dönüp milli cephe içerisinde yer almalılar”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.