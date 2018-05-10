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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 16 Nisan referandumuyla anayasada yapılan değişikliklere uyum için kanun ve KHK'lerde yapılacak düzenlemelerle ilgili Bakanlar Kuruluna yetki veren tasarıyı kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 12:45 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 16 Nisan referandumuyla anayasada yapılan değişikliklere uyum için kanun ve KHK'lerde yapılacak düzenlemelerle ilgili Bakanlar Kuruluna yetki veren tasarıyı kabul etti


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Anahtar Kelimeler:
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu yetki

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