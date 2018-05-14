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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarını yüzde 60 oranında azaltan düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifini kabul etti.

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 18:09 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarını yüzde 60 oranında azaltan düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifini kabul etti.


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Anahtar Kelimeler:
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