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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda verilen önergeyle, bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün olarak öngörülen askerlik şartı, 21 güne indirildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda verilen önergeyle, bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün olarak öngörülen askerlik şartı, 21 güne indirildi


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bedelli askerlik

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