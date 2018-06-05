TBMM Sıfır Atık Projesi ile geri dönüşümü artıracak

YILDIZ AKTAŞ - TBMM Başkanlığı Sıfır Atık Projesi kapsamında, Meclis binasını geri dönüşüm kumbaraları ile donattı ve Atık Ayrıştırma Merkezi kurdu.

TBMM Başkanlığı, 2004'ten bugüne sadece tehlikeli ve tehlikesiz atıkları ayrıştırdığı geri dönüşüm faaliyetlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında daha etkin yürütmeye başlayacak.

Bu kapsamda kağıt, plastik, cam ve metal atıkların atılacağı 180 tane 4'lü, organik atık ve geri dönüşümü sağlanamayan atıkların atılacağı 200 tane 2'li ve kağıt atıkların atılacağı 50 tane tekli geri dönüşüm kumbarası Meclis binasının farklı alanlarına yerleştirildi ve içerisinde iki kompost makinesinin yer aldığı Atık Ayrıştırma Merkezi inşa edildi.

Kumbaralara atılan kağıt, plastik, cam ve metal atıklar, ayrıştırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirildiği kuruluşlara gönderilecek.

Atık Ayrıştırma Merkezinde yer alan ve organik atıkların işlenmesini sağlayan kompost makinesiyle de çay ocaklarından çıkan yaklaşık 300 kilogramı bulan çay posaları ile mutfakta kullanılan yaklaşık 200 kilogramlık sebze ve meyve kabuklarını işleyerek organik gübre katkı maddesi üretecek. Bu gübre katkı maddeleri de Meclis bahçesinin güzelleştirilmesi için kullanılacak.