TBMM staj gören öğrencilerin ücret sorununu araştırdı:

Stajın sağlıklı ve verimli yürütülmesine yardımcı olması amacıyla staj sürecini yönetecek olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul yetkililerine (koordinatör öğretmen, koordinatör müdür yardımcıları ve öğretmenlerin) hizmet içi eğitim verilmesi; dönemsel olarak bu eğitimlerin tekrarlanması, uygulama rehberleri gibi ikincil düzenlemelerin hazırlaması gerektiği vurgulanarak, raporda şu önerilere yer verildi:

Raporda, Maliye Bakanlığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşları merkez ile taşra birimlerinde işletmelerde beceri eğitimi ve staj yapan öğrencilere ödenecek ücretlerin bütçelendirilmesinin sağlanması gerektiği belirtildi.

ALP ÖZDEN - TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan "Mesleki Eğitim Kapsamında Staj Gören Öğrencilere Ücret ödenmesindeki Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyon" raporunda, "Staj ücreti yalnızca banka kanalıyla öğrencinin banka hesap numarasına yatırılmalı ve bu ödemelerin her ay düzenli yapılıp yapılmadığının okul yöneticilerince ve yıllık kontrollerinin Bakanlıkça takibi yapılmalı." ifadesine yer ver verildi.

"-Mesleki eğitim veren okullarda staj sürecinin başlamasından önce öğrencilerin staj sürecindeki yasal hakları (ücret, sosyal güvenlik gibi hakları, çalışma koşulları, mesai saatleri, işçi sağlığı ve güvenliği) konusunda bilinçlenmeleri ve bilgi edinmelerinin sağlanması amacıyla eğitim verilmeli ve ayrıca öğrenci velileri için de eğitim seminerleri düzenlenmeli.

-Mesleki eğitimde hak ve sorumluluklara ilişkin öğrenci ve öğrenci velileri için kolay anlaşılabilir kitapçıklar hazırlanmalı ve Bakanlık ile doğrudan sorunlarını iletebilecekleri ve bilgi alabilecekleri bir iletişim birimi oluşturulmalı.

-Öğrencilerin mesleki eğitim (özellikle staj, staj ücreti ve sigorta) kapsamında imzalayacakları tüm belgelerin matbu olarak Bakanlıkça hazırlanmalı.

-Staj ücreti yalnızca banka kanalıyla öğrencinin banka hesap numarasına yatırılmalı ve bu ödemelerin her ay düzenli yapılıp yapılmadığının okul yöneticilerince ve yıllık kontrollerinin Bakanlıkça takibi yapılmalı.

-Tüm mesleki eğitim alan öğrencilerin staj kayıtlarının tek sistem üzerinde tutulmalı ve Bakanlıkça denetlenmeli.