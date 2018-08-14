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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Kılıç'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2018 14:56 | Son Güncelleme

Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, Ankara Pideciler, Simiçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti - Kılıç: - "Ekonomik bir savaş var. Herkes tabiri caizse gücü, kudreti neye yetiyorsa bununla sırası geldiği zaman ülkesinin arkasında durabilmeyi becermeli, bunu yapmalıdır"

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, "Ekonomik bir savaş var. Herkes tabiri caizse gücü, kudreti neye yetiyorsa bununla sırası geldiği zaman ülkesinin arkasında durabilmeyi becermeli, bunu yapmalıdır." dedi.

Kılıç, Ankara Pideciler, Simiçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yalçın ve üyelerini kabul etti.

Kılıç, son günlerde döviz kurundaki değişikliklere değinerek, "Ekonomik bir savaş var. Herkes tabiri caizse gücü, kudreti neye yetiyorsa bununla sırası geldiği zaman ülkesinin arkasında durabilmeyi becermeli, bunu yapmalıdır. Ülkemizin şu anda geçirmiş olduğu ama hak etmediği, ekonomik sebeplere dayalı olmayan, ekonominin realiteleriyle uyuşmayan ama ülkemizin üzerinde büyük kara bulutları kalıcı olarak bulundurmaya çalışan dış güçler var." ifadesini kullandı.

Ahmet Yalçın da susam fiyatlarında yaşanan artışa ve stokçularla yaşadıkları sorunlara dikkati çekti.

Kılıç, Türkiye'de susamın fiyatının iki katına çıkmasını gerektiren bir durumun olmadığını kaydetti.

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Kabul Susam Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu yunus kılıç

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