TBMM Yalova Termal Sosyal Tesisleri açılış töreni

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Biz 3 kıta 7 denize hükmetmiş bir milletiz. 20 milyon metrekare topraklarımızda bugün 53 tane devlet var, gönül coğrafyamız bizden liderlik bekliyor. Büyüklüğümüzün farkında olacağız." dedi.
Kahraman, 3,5 yıllık çalışmanın ardından yenilenen TBMM Yalova Termal Sosyal Tesisleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, tesislerin millete hayırlı olmasını diledi.
Türkiye'nin geliştiğini ve ilerlediğini belirten Kahraman, "Eskiden Avrupa'ya gidenler geldiklerinde arkadaşlarına Avrupa intibalarını anlatırlardı. 'Şu ülkeyi gördüm şöyle yolları vardı, böyle dükkanlar vardı, şöyle gelişme vardı.' Şimdi bakınız hepsini geçtik. Daha da ötelere gidiyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin gelişmesini çekemeyenlerin 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirdiğini hatırlatan Kahraman, şöyle devam etti:
"Bunu çekemeyenler Meclisimizi bombalattı. İstanbulumuzu bombalattı. Cumhurbaşkanımızı öldürmeye Muğla'ya gittiler. Kendi insanlarımız, kendi silahımızla kendi meclisini, Cumhurbaşkanlığını Külliyesi'ni bombalıyor ve Cumhurbaşkanımızın öldürülmesi için tim gönderiliyor. Uçağının koordinatları soruluyor. Allah Allah. Niye? Bu gelişmeler olmasın diye. Türkiye özlem içinde kalsın diye. Oysa biz büyük bir milletiz. Biz 3 kıta 7 denize hükmetmiş bir milletiz. 20 milyon metrekare topraklarımızda bugün 53 tane devlet var, gönül coğrafyamız bizden liderlik bekliyor. Büyüklüğümüzün farkında olacağız."
- "Böldürmeyeceğiz, bayrağımızı indirmeyeceğiz"
Tüm bu yaşananlara rağmen Türkiye'nin gelişip, büyüyeceğini kaydeden Kahraman, şöyle konuştu:
"Biz çok güzel noktalardayız. Daha iyi noktalara gideceğiz inşallah. Her sahada durduramayacaklar, bölemeyecekler, 15 Temmuz akşamı hep beraber olduk. Dedim arkadaşlarıma, parti rozeti yok. Ayyıldız var. Hep beraberiz. Öyle güzel bir akşamdı. Parti grup başkanvekillerine rica ettim. CHP'nin MHP'nin, üç parti oradaydı. Dördüncü parti ertesi günkü toplantıya katıldı ve ortak deklarasyon 4 parti ile yapıldı ve her biri bayrağın altında demokrasi inancı içerisinde o bombalar atılırken burayı terk etmeden emanete sahip olarak devam etti. Dik duracağız, ayakta olacağız, böldürmeyeceğiz, bayrağımızı indirmeyeceğiz. Tarih şuuruna sahip olacağız. Kendimiz olacağız."
Kahraman, konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesini protokol üyeleriyle birlikte kesti.
Yenilenen tesisi gezen Kahraman, çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Törene Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Meclis İdare Amiri Salim Uslu, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Yıldız, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Termal Belediye Başkanı İsmail Atik ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak da katıldı.
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