TBMM Yalova Termal Sosyal Tesisleri açılış töreni

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Biz 3 kıta 7 denize hükmetmiş bir milletiz. 20 milyon metrekare topraklarımızda bugün 53 tane devlet var, gönül coğrafyamız bizden liderlik bekliyor. Büyüklüğümüzün farkında olacağız." dedi.

Kahraman, 3,5 yıllık çalışmanın ardından yenilenen TBMM Yalova Termal Sosyal Tesisleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, tesislerin millete hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin geliştiğini ve ilerlediğini belirten Kahraman, "Eskiden Avrupa'ya gidenler geldiklerinde arkadaşlarına Avrupa intibalarını anlatırlardı. 'Şu ülkeyi gördüm şöyle yolları vardı, böyle dükkanlar vardı, şöyle gelişme vardı.' Şimdi bakınız hepsini geçtik. Daha da ötelere gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gelişmesini çekemeyenlerin 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirdiğini hatırlatan Kahraman, şöyle devam etti:

"Bunu çekemeyenler Meclisimizi bombalattı. İstanbulumuzu bombalattı. Cumhurbaşkanımızı öldürmeye Muğla'ya gittiler. Kendi insanlarımız, kendi silahımızla kendi meclisini, Cumhurbaşkanlığını Külliyesi'ni bombalıyor ve Cumhurbaşkanımızın öldürülmesi için tim gönderiliyor. Uçağının koordinatları soruluyor. Allah Allah. Niye? Bu gelişmeler olmasın diye. Türkiye özlem içinde kalsın diye. Oysa biz büyük bir milletiz. Biz 3 kıta 7 denize hükmetmiş bir milletiz. 20 milyon metrekare topraklarımızda bugün 53 tane devlet var, gönül coğrafyamız bizden liderlik bekliyor. Büyüklüğümüzün farkında olacağız."