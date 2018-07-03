TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

Pazar günü TBMM açılışını yönetmesi beklenen Deniz Baykal kararını değiştirdi. Meclis'in açılışta ilk oturumunu İYİ Partili Durmuş Yılmaz yönetecek.

Merkez Bankası'nın eski başkanı olan 1947 doğumlu Yılmaz en yaşlı üye sıfatıyla 8 Temmuz'daki oturumda açılışı yapacak.

Daha önce Deniz Baykal'ın açılış oturumunda yer alması bekleniyordu. Ancak Baykal kararını değiştirdi.

DURMUŞ YILMAZ KİMDİR?



Durmuş Yılmaz 1947 senesinde Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Karacaömerli köyünde dünyaya geldi.

İlk ve ortaöğrenimini memleketinde okuyan Yılmaz, lise eğitimini Ankara Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi'nde tamamladı.

Lise mezuniyetinin ardından 3 sene Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam etti. 1970 senesinde Millî Eğitim Bakanlığının açmış olduğu Devlet Bursu sınavını kazandı ve Ticaret Bakanlığı adına iktisat öğrenimi için İngiltere'ye gönderildi.

City University of London'da ekonomi dalında lisans, University College, University of London'da lisans üstü eğitim gördü.

1980 senesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kambiyo Genel Müdürlüğünde göreve başladı.