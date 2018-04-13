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TBMM’de 18 Nisan Çarşamba günü OHAL’in uzatılması konusu görüşülecek.

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 13:04 | Son Güncelleme

IHAAW125748-SIY/13-04-2018 - TBMM’de 18 Nisan Çarşamba günü OHAL’in uzatılması konusu görüşülecek. 13.04.2018 12:57:48 TSI NNNN

IHAAW125748-SIY/13-04-2018

- TBMM’de 18 Nisan Çarşamba günü OHAL’in uzatılması konusu görüşülecek.

13.04.2018 12:57:48 TSI
NNNN

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