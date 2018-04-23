HABER

TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 21:18 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: - "Seçimlerin 24 Haziran'a alınmasının Türkiye turizmine en ufak bir olumsuz etkisi olmayacaktır" - "Bu sene 38 milyon planlıyorduk, belki 40 milyon turist gelecek. Nihayetinde seçim turistleri ilgilendiren bir şey değil"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Seçimlerin 24 Haziran'a alınmasının Türkiye turizmine en ufak bir olumsuz etkisi olmayacaktır." dedi.

Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 98. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mecliste düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin erkene alınmasının turizm üzerindeki etkilerinin sorulduğu Kurtulmuş, olumsuz bir etkisinin olmayacağını, hatta olumlu etkilemesinin beklendiğini söyledi.

Turizme ilişkin tüm rakamların gayet iyi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bu sene 38 milyon planlıyorduk, belki onun üzerine çıkacak, 40 milyon turist gelecek. Nihayetinde seçim turistleri ilgilendiren bir şey değil." diye konuştu.

-"Yerli turisti de olumsuz etkilemez"

Seçimin yerli turistin seyahatlerine de olumsuz etkisini beklemediklerini dile getiren Kurtulmuş, "Nihayetinde bir gün oy verecekler. Ramazan var. İnsanların çoğu tatillerini ramazan sonrasına getirecekler. Dolayısıyla hiçbir şekilde olumsuz etkileneceğimizi düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Turizm sektörünün bazı temsilcilerinin erken seçimlerden olumsuz etkileneceklerini söyleyerek, destek istediklerinin ifade edildiği Kurtulmuş, şu karşılığı verdi:

"Tam tersine. Ben seçimin bir an evvel yapılmasını, Türkiye'de ekonomik ve siyasi istikrar açısından, özellikle ekonomideki bazı belirsizlik ihtimallerini tamamen ortadan kaldıracağı için olumlu etkileyeceği kanaatindeyim. Bunu da göreceğiz. 24 Haziran şurada 63 gün sonra, Türkiye turizmine en ufak bir olumsuz etkisi olmayacaktır."

-"Yorumu sandıkta millet yapacak"

Kurtulmuş, "İYİ Parti ile ilgili bir yorumunuz olacak mı? 15 CHP milletvekili İYİ Partiye geçti." denilmesi üzerine ise "Hiçbir yorumum yok. Yorumu sandıkta millet yapacak. Seçime 63 gün var. Şimdi herkes yorumunu yapsın. Yorumu sandıkta millet yapacak, biz de milletin yorumuna saygı göstereceğiz." şeklinde konuştu.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecekSaadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki
İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddiaİşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erken seçim Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş turizm

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

İlginizi Çekebilir

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki

İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia

İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia

Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt

Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt

Uyum yasaları Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi

Uyum yasaları Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisi: Bize sormayın

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisi: Bize sormayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.