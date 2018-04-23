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TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 22:00 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: - "(Genel Kurulda yaşanan gerginlik) CHP gerilim yaratmak için oraya gelmiş. 15 dakika, 15 milletvekilliğinden fedakarlık yapanlar 10 dakika konuşmada sakin bir üslubu neden tercih etmezler"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin açılışının 98. yılı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kurulda yaşanan gerginlikle ilgili "CHP gerilim yaratmak için oraya gelmiş. 15 dakika, 15 milletvekilliğinden fedakarlık yapanlar 10 dakika konuşmada sakin bir üslubu neden tercih etmezler?" dedi.

Bahçeli, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, TBMM'nin 98'inci açılış yıl dönümü dolayısıyla verdiği resepsiyona katıldı.

"MHP'den İYİ Parti'ye 5 milletvekilinin geçeceği" iddialarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Bahçeli, "Ne zaman söylerler, kim söyler onu bilemiyorum, ama çıkar yavaş yavaş. Nereye kadar varacak bilemiyorum." yanıtını verdi.

"Bu 5 isim üzerinde başarıya ulaşmaları mümkün mü?" sorusu üzerine ise Bahçeli, "Zannetmiyorum. Kolay iş değil." ifadesini kullandı.

TBMM'nin açılışının 98. yılı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kurulda yaşanan gerginlikle ilgili değerlendirmesi de sorulan Bahçeli, "CHP gerilim yaratmak için oraya gelmiş. 15 dakika, 15 milletvekilliğinden fedakarlık yapanlar 10 dakika konuşmada sakin bir üslubu neden tercih etmezler?" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, seçim çalışmalarında neler yapacaklarına ilişkin başka bir soru üzerine de mitinglerin yanı sıra halkla yakın temasa da önem vereceklerini söyledi.

Öte yandan resepsiyona katılan Başbakan Binali Yıldırım, Bahçeli'nin yanına gelerek sohbet etti.

Yıldırım'ın "Ekip hazır. Heyecanla bekliyoruz." sözleri üzerine Bahçeli, "Seçime hazırız. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) takvimini bekliyoruz. Ondan sonra harekete geçeceğiz." diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
eyyyy bahçeli seçimlere akepe listesinden gir.yoksa seçilemiyecen ha.hemde osmaniye akepedende girme çünki artık osmaniyelilerde seni istemiyor.en iyisi sen köşene yavaş yavaş çekil.siyaseti bozdun dahada bozulmasın.
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